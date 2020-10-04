https://ria.ru/20201004/priyut-1578172814.html

Московские власти рассказали, как животные попадают в приют

Пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы рассказала, как животные попадают в приют: чаще в результате отлова — городские службы забирают РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T10:46

2020-10-04T10:46

2020-10-04T10:46

гбу "доринвест"

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> рассказала, как животные попадают в приют: чаще в результате отлова — городские службы забирают с улиц всех собак и кошек, у которых нет чипов или ошейников, а породистых питомцев подбрасывают сами хозяева.Сообщается, что в Москве бездомные собаки и кошки попадают в 13 муниципальных приютов. Большая часть из них — дворняжки.Отмечается, что породистых животных также передают приютам по решению суда. Это случается, когда за ними больше не может заботиться хозяин.Сообщается, что иногда на выручку приютам приходят команды помощи породистым собакам — это сообщества активистов, которые пристраивают определенные породы."К нам попадают самые разные животные. Было несколько овчарок, такс, болонок, хаски, а также доберман и белый боксер. К сожалению, мы не можем обеспечить комфортное содержание всех животных, например, маленьких декоративных собачек — для них наши вольеры слишком большие. В таких случаях мы стараемся перенаправлять их в породные команды. Волонтерам таких групп хорошо знакомы особенности конкретных пород, и они знают, как правильно ухаживать за своими подопечными", — приводятся в сообщении слова руководителя пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_gbu-dorinvest/" target="_blank" data-auto="true">ГБУ "Доринвест"</a> Юлии Макагоновой.Отмечается, что очень часто животные становятся жертвами моды. "Люди заводят разрекламированные породы собак и кошек, не понимая, что у каждого из них свои особенности и свойства характера, требующие соответствующего подхода в воспитании", — рассказала специалист по социализации животных приюта "Зоорассвет" Мария Агранат, ее слова цитируют в материале.Уточняется, что сейчас в Москве набирает популярность тренд на приемных животных. В приюты все чаще приходят люди, которые хотят взять обычных дворняжек. Только с начала года новый дом обрели более двух тысяч кошек и собак.

https://radiosputnik.ria.ru/20200815/1575819014.html

https://ria.ru/20201004/zhivotnye-1578091167.html

https://ria.ru/20201001/ubiystvo-1578078782.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гбу "доринвест", москва, общество