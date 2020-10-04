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https://ria.ru/20201004/pozner-1578167029.html
Познер заявил о намерении США "наказать" Россию
В случае победы кандидата в президенты США Джо Байдена на выборах Вашингтон не упустит возможность "наказать" Москву. Таким мнением поделился в беседе с... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T02:10
2020-10-04T04:48
россия
фбр
кристофер рэй
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
владимир познер
джо байден
москва
нью-йорк (город)
вашингтон (город)
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> В случае победы кандидата в президенты США <u><a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/">Джо Байдена</a></u> на выборах <u><a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/">Вашингтон</a></u> не упустит возможность "наказать" <u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москву</a></u>. Таким мнением поделился в беседе с <u><a href="http://ria.ru/organization_Rossotrudnichestvo/">Россотрудничеством</a></u> журналист и телеведущий <u><a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/">Владимир Познер</a>,</u> комментируя появление в <u><a href="http://ria.ru/location_New_York_City/">Нью-Йорке</a></u> баннера о русском языке.Ранее глава Конгресс русских американцев (CRA) <a href="https://ria.ru/20201002/nyu-york-1578082629.html" target="_blank">попросил</a> компанию Manhattan Mini Storage убрать провокационный плакат с надписью "Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие". Глава конгресса Наталья Сабельник подчеркнула, что содержание баннера дискриминирует русскоязычных жителей Соединенных Штатов и допустила, что авторы лозунга, вероятно, подразумевали якобы имевшее место вмешательство России в выборы президента страны.Телеведущий напомнил, что Демократическая партия уже обвиняла российскую сторону во "вмешательстве" в американские выборы после поражения в 2016 году, не предъявив при этом никаких доказательств.Журналист также отметил, что появление провокационных плакатов про Россию в <u><a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a></u> опасно, поскольку это играет на "антирусских настроениях", которые возникли в стране довольно давно.Как ранее заявил директор <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> Кристофер Рэй, российская сторона якобы пытается повлиять на выборы в США в 2020 году, но не трогает инфраструктуру. При этом он не привел никаких доказательств попыток влияния на выборы. Кроме того, американская разведка подозревает Россию, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> в желании вмешаться в избирательную кампанию в 2020 году. Москва категорически отрицает какое-либо вмешательство.
https://ria.ru/20200926/biden-1577800998.html
А я вам не верю Лемке... Совсем © Чужой среди своих
97
Ну вот и Познер признал, что антирусские настроения в США давно и приняты без каких-либо доказательств. Это как нельзя лучше поясняет психологический портрет американцев. И если это не нацизм, то что? "Мы - исключительная нация"...
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россия
москва
нью-йорк (город)
вашингтон (город)
сша
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россия, фбр, кристофер рэй, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир познер, джо байден, москва, нью-йорк (город), вашингтон (город), сша, в мире

Познер заявил о намерении США "наказать" Россию

02:10 04.10.2020 (обновлено: 04:48 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖурналист, телеведущий и писатель Владимир Познер
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В случае победы кандидата в президенты США Джо Байдена на выборах Вашингтон не упустит возможность "наказать" Москву. Таким мнением поделился в беседе с Россотрудничеством журналист и телеведущий Владимир Познер, комментируя появление в Нью-Йорке баннера о русском языке.
Ранее глава Конгресс русских американцев (CRA) попросил компанию Manhattan Mini Storage убрать провокационный плакат с надписью "Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие". Глава конгресса Наталья Сабельник подчеркнула, что содержание баннера дискриминирует русскоязычных жителей Соединенных Штатов и допустила, что авторы лозунга, вероятно, подразумевали якобы имевшее место вмешательство России в выборы президента страны.
Телеведущий напомнил, что Демократическая партия уже обвиняла российскую сторону во "вмешательстве" в американские выборы после поражения в 2016 году, не предъявив при этом никаких доказательств.

"На всякий случай вновь вспомнить о так называемом "вмешательстве России" в избирательный процесс — это для Демократической партии такой хороший ход. Потому что, если они проиграют, а они проиграть могут, они опять спишут свой проигрыш на Россию и будут требовать крови. Грубо говоря — новых санкций", — высказался Познер.

Журналист также отметил, что появление провокационных плакатов про Россию в США опасно, поскольку это играет на "антирусских настроениях", которые возникли в стране довольно давно.

"И в этом случае это довольно опасный ход", — пояснил он.

Как ранее заявил директор ФБР Кристофер Рэй, российская сторона якобы пытается повлиять на выборы в США в 2020 году, но не трогает инфраструктуру. При этом он не привел никаких доказательств попыток влияния на выборы. Кроме того, американская разведка подозревает Россию, Китай и Иран в желании вмешаться в избирательную кампанию в 2020 году. Москва категорически отрицает какое-либо вмешательство.
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РоссияФБРКристофер РэйФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Владимир ПознерДжо БайденМоскваНью-Йорк (город)Вашингтон (город)СШАВ мире
 
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