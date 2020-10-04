https://ria.ru/20201004/pozner-1578167029.html

Познер заявил о намерении США "наказать" Россию

В случае победы кандидата в президенты США Джо Байдена на выборах Вашингтон не упустит возможность "наказать" Москву. Таким мнением поделился в беседе с... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T02:10

2020-10-04T02:10

2020-10-04T04:48

россия

фбр

кристофер рэй

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

владимир познер

джо байден

москва

нью-йорк (город)

вашингтон (город)

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> В случае победы кандидата в президенты США <u><a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/">Джо Байдена</a></u> на выборах <u><a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/">Вашингтон</a></u> не упустит возможность "наказать" <u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москву</a></u>. Таким мнением поделился в беседе с <u><a href="http://ria.ru/organization_Rossotrudnichestvo/">Россотрудничеством</a></u> журналист и телеведущий <u><a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/">Владимир Познер</a>,</u> комментируя появление в <u><a href="http://ria.ru/location_New_York_City/">Нью-Йорке</a></u> баннера о русском языке.Ранее глава Конгресс русских американцев (CRA) <a href="https://ria.ru/20201002/nyu-york-1578082629.html" target="_blank">попросил</a> компанию Manhattan Mini Storage убрать провокационный плакат с надписью "Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие". Глава конгресса Наталья Сабельник подчеркнула, что содержание баннера дискриминирует русскоязычных жителей Соединенных Штатов и допустила, что авторы лозунга, вероятно, подразумевали якобы имевшее место вмешательство России в выборы президента страны.Телеведущий напомнил, что Демократическая партия уже обвиняла российскую сторону во "вмешательстве" в американские выборы после поражения в 2016 году, не предъявив при этом никаких доказательств.Журналист также отметил, что появление провокационных плакатов про Россию в <u><a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a></u> опасно, поскольку это играет на "антирусских настроениях", которые возникли в стране довольно давно.Как ранее заявил директор <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> Кристофер Рэй, российская сторона якобы пытается повлиять на выборы в США в 2020 году, но не трогает инфраструктуру. При этом он не привел никаких доказательств попыток влияния на выборы. Кроме того, американская разведка подозревает Россию, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> в желании вмешаться в избирательную кампанию в 2020 году. Москва категорически отрицает какое-либо вмешательство.

https://ria.ru/20200926/biden-1577800998.html

Ярослав Погодин А я вам не верю Лемке... Совсем © Чужой среди своих 97

Nikolay Plotnikov Ну вот и Познер признал, что антирусские настроения в США давно и приняты без каких-либо доказательств. Это как нельзя лучше поясняет психологический портрет американцев. И если это не нацизм, то что? "Мы - исключительная нация"... 58

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россия

москва

нью-йорк (город)

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фбр, кристофер рэй, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир познер, джо байден, москва, нью-йорк (город), вашингтон (город), сша, в мире