https://ria.ru/20201002/nyu-york-1578082629.html
Русские американцы призвали убрать в Нью-Йорке баннер о русском языке
Конгресс русских американцев (CRA) попросил компанию в Нью-Йорке убрать провокационный баннер, содержание которого дискриминирует русскоязычных жителей США,... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T03:56
2020-10-02T03:56
2020-10-02T09:57
россия
нью-йорк (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Конгресс русских американцев (CRA) попросил компанию в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорке</a> убрать провокационный баннер, содержание которого дискриминирует русскоязычных жителей <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, заявила РИА Новости глава организации Наталья Сабельник.По ее словам, внимание конгресса привлекло здание компании Manhattan Mini Storage, на стене которого висит баннер "Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие". Как отметила Сабельник, по всей видимости, авторы лозунга подразумевали якобы имевшее место вмешательство властей России в американские выборы.Глава конгресса заявила, что речь идет об этнической дискриминации, которая затрагивает русскоязычных жителей США. От имени в CRA в компанию было послано письмо с призывом демонтировать баннер. "Я не ожидаю ответа на письмо, но если они ответят, то не сразу. Я уверена, что сначала они проконсультируются со своим адвокатом", — добавила Сабельник.Ранее директор <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> <a href="http://ria.ru/person_Kristofer_Rehjj/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Рэй</a> заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в США в 2020 году, но не трогает инфраструктуру. При этом он не привел никаких доказательств попыток влияния на американские выборы. Кроме того, американская разведка подозревает Россию, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> в желании вмешаться в выборы США в 2020 году. Москва категорически отрицает какое-либо вмешательство.
https://ria.ru/20200514/1571428946.html
Сергей Ростовцев
Остроумие и сарказм у американцев? Там же нет юмора ниже пояса, а другого юмора у США нет.
120
Сергей Сальников
Да пусть висит!!!!!! Пусть знают какие мы дорогие))
106
16
россия
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нью-йорк (город), сша, в мире