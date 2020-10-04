https://ria.ru/20201004/pensiya-1578167630.html

Премьер Украины заявил о вероятной отмене пенсий через 15 лет

На Украине через 15 лет могут перестать выплачивать пенсии, заявил на лекции во Львовском политехническом университете премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T04:07

2020-10-04T04:07

2020-10-04T15:03

денис шмыгаль

ситуация на украине

украина

в мире

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Украинцев предупредили об отмене пенсий в будущем

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>На <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> через 15 лет могут перестать выплачивать пенсии, заявил на лекции во Львовском политехническом университете премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_denis-shmygal/" target="_blank" data-auto="true">Денис Шмыгаль</a>. Об этом пишет <a href="https://ukraina.ru/news/20201003/1029125535.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank">Украина.ру</a>.К отмене соцвыплат, по словам политика, приведет изменение демографического состава общества, из-за которого у государства не будет денег на пенсии. Так, отметил Шмыгаль, в скором времени на одного работающего украинца будет приходиться по два пенсионера.Государство будет способно выплачивать лишь "небольшую социальную пенсию", и гражданам придется самостоятельно обеспечивать свою старость, добавил он.Решить эту проблему помогло бы создание накопительной пенсионной системы, заключил Шмыгаль.

https://ria.ru/20200929/ukraina-1577920003.html

Как то Так Украина как та еще наркоманка сидит на игле на кредитах МВФ, но всему настаёт конец. Пока лес вывозят в счёт долгов, но он не вечен. 981

nrmpui А Украина то будет через 15 лет? 939

203

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис шмыгаль, ситуация на украине, украина, в мире