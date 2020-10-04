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https://ria.ru/20201004/pensiya-1578167630.html
Премьер Украины заявил о вероятной отмене пенсий через 15 лет
На Украине через 15 лет могут перестать выплачивать пенсии, заявил на лекции во Львовском политехническом университете премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T04:07
2020-10-04T15:03
денис шмыгаль
ситуация на украине
украина
в мире
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Украинцев предупредили об отмене пенсий в будущем
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>На <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> через 15 лет могут перестать выплачивать пенсии, заявил на лекции во Львовском политехническом университете премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_denis-shmygal/" target="_blank" data-auto="true">Денис Шмыгаль</a>. Об этом пишет <a href="https://ukraina.ru/news/20201003/1029125535.html?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop" target="_blank">Украина.ру</a>.К отмене соцвыплат, по словам политика, приведет изменение демографического состава общества, из-за которого у государства не будет денег на пенсии. Так, отметил Шмыгаль, в скором времени на одного работающего украинца будет приходиться по два пенсионера.Государство будет способно выплачивать лишь "небольшую социальную пенсию", и гражданам придется самостоятельно обеспечивать свою старость, добавил он.Решить эту проблему помогло бы создание накопительной пенсионной системы, заключил Шмыгаль.
https://ria.ru/20200929/ukraina-1577920003.html
Украина как та еще наркоманка сидит на игле на кредитах МВФ, но всему настаёт конец. Пока лес вывозят в счёт долгов, но он не вечен.
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А Украина то будет через 15 лет?
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украина
РИА Новости
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денис шмыгаль, ситуация на украине, украина, в мире

Премьер Украины заявил о вероятной отмене пенсий через 15 лет

04:07 04.10.2020 (обновлено: 15:03 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкУкраинские гривны
Украинские гривны - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. На Украине через 15 лет могут перестать выплачивать пенсии, заявил на лекции во Львовском политехническом университете премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом пишет Украина.ру.
К отмене соцвыплат, по словам политика, приведет изменение демографического состава общества, из-за которого у государства не будет денег на пенсии. Так, отметил Шмыгаль, в скором времени на одного работающего украинца будет приходиться по два пенсионера.
"Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика", — сказал премьер.
Государство будет способно выплачивать лишь "небольшую социальную пенсию", и гражданам придется самостоятельно обеспечивать свою старость, добавил он.
Решить эту проблему помогло бы создание накопительной пенсионной системы, заключил Шмыгаль.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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