https://ria.ru/20201004/pensii-1578187474.html

Украинцев возмутила возможная отмена пенсий

Заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о возможной отмене пенсий вызвало возмущение граждан страны в Сети. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T17:35

2020-10-04T17:35

2020-10-04T22:25

денис шмыгаль

ситуация на украине

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Заявление премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_denis-shmygal/" target="_blank" data-auto="true">Дениса Шмыгаля</a> о возможной отмене пенсий вызвало возмущение граждан страны в Сети.Ранее глава украинского правительства признал, что через 15 лет социальные выплаты могут прекратиться из-за изменения демографического состава общества. По его словам, в скором времени на одного работающего украинца будет приходиться два пенсионера и у государства не будет денег. Он отметил, что правительство будет в состоянии обеспечивать граждан только небольшими социальными выплатами.Это высказывание Шмыгаля спровоцировало негодование украинцев."С таким "зеуправлением" уже через год нечем будет платить пенсии. Не дай бог", — написали в комментариях."Попробуйте уменьшить себе зарплаты и прекратить воровать, может, получится не трогать бедных пенсионеров?!" — возмутилась пользовательница Сети."Годами пугать людей "прогнозами". Вы там, господа, наверху должны были думать о стране 25 часов в сутки. И не просто думать, а реально находить пути прогрессивного развития страны и обеспечения цивилизованной жизни ее населения", — отметил один из комментаторов."Я скажу, что все будет гораздо быстрее. В нашей стране молодежи нет места. Работу найти почти невозможно. А если и есть, то какие-то странные места. Вот так все и уедут. Украина будет похожа на те брошенные деревни, которых сейчас уйма", — написал другой."Если государство не может выполнять гарантированные конституцией функции, то мы, в свою очередь, не будем платить налоги", — пригрозили в комментариях.Но нашлись и те, кто посмотрел на заявление Шмыгаля под другим углом."Финансовая грамотность населения решит эту проблему, а все комментарии выше показывают, что ее нам критически не хватает, а все потому, что власти это невыгодно", — отметил пользователь.

https://ria.ru/20200929/ukraina-1577920003.html

https://ria.ru/20200713/1574102515.html

Рома Филл Ах ! Ах , ах ! Их возмутила ! Прыгать надо было меньше. Чего хотели , того и добились. АТО , кружевных трусиков им захотелось. Получайте ! У вас теперь безвиз. 152

Егор Панкратов Такая у вас "великих" судьба. Думаете что самые хитрые и всегда оказываетесь грязной жижи. 103

114

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис шмыгаль, ситуация на украине, украина, в мире