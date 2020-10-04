Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201004/pensii-1578187474.html
Украинцев возмутила возможная отмена пенсий
Заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о возможной отмене пенсий вызвало возмущение граждан страны в Сети. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T17:35
2020-10-04T22:25
денис шмыгаль
ситуация на украине
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149257/80/1492578008_0:153:3099:1896_1400x0_80_0_0_51d09f7f9b78d500311a6757a3aa60f7.jpg
<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Заявление премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_denis-shmygal/" target="_blank" data-auto="true">Дениса Шмыгаля</a> о возможной отмене пенсий вызвало возмущение граждан страны в Сети.Ранее глава украинского правительства признал, что через 15 лет социальные выплаты могут прекратиться из-за изменения демографического состава общества. По его словам, в скором времени на одного работающего украинца будет приходиться два пенсионера и у государства не будет денег. Он отметил, что правительство будет в состоянии обеспечивать граждан только небольшими социальными выплатами.Это высказывание Шмыгаля спровоцировало негодование украинцев."С таким "зеуправлением" уже через год нечем будет платить пенсии. Не дай бог", — написали в комментариях."Попробуйте уменьшить себе зарплаты и прекратить воровать, может, получится не трогать бедных пенсионеров?!" — возмутилась пользовательница Сети."Годами пугать людей "прогнозами". Вы там, господа, наверху должны были думать о стране 25 часов в сутки. И не просто думать, а реально находить пути прогрессивного развития страны и обеспечения цивилизованной жизни ее населения", — отметил один из комментаторов."Я скажу, что все будет гораздо быстрее. В нашей стране молодежи нет места. Работу найти почти невозможно. А если и есть, то какие-то странные места. Вот так все и уедут. Украина будет похожа на те брошенные деревни, которых сейчас уйма", — написал другой."Если государство не может выполнять гарантированные конституцией функции, то мы, в свою очередь, не будем платить налоги", — пригрозили в комментариях.Но нашлись и те, кто посмотрел на заявление Шмыгаля под другим углом."Финансовая грамотность населения решит эту проблему, а все комментарии выше показывают, что ее нам критически не хватает, а все потому, что власти это невыгодно", — отметил пользователь.
https://ria.ru/20200929/ukraina-1577920003.html
https://ria.ru/20200713/1574102515.html
Ах ! Ах , ах ! Их возмутила ! Прыгать надо было меньше. Чего хотели , того и добились. АТО , кружевных трусиков им захотелось. Получайте ! У вас теперь безвиз.
152
Такая у вас "великих" судьба. Думаете что самые хитрые и всегда оказываетесь грязной жижи.
103
114
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149257/80/1492578008_185:0:2916:2048_1400x0_80_0_0_68601f09fa89c4e6316af4545b75599d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис шмыгаль, ситуация на украине, украина, в мире

Украинцев возмутила возможная отмена пенсий

17:35 04.10.2020 (обновлено: 22:25 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкУкраинские гривны
Украинские гривны - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о возможной отмене пенсий вызвало возмущение граждан страны в Сети.
Ранее глава украинского правительства признал, что через 15 лет социальные выплаты могут прекратиться из-за изменения демографического состава общества. По его словам, в скором времени на одного работающего украинца будет приходиться два пенсионера и у государства не будет денег. Он отметил, что правительство будет в состоянии обеспечивать граждан только небольшими социальными выплатами.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 03:19
"Нам должны": депутат Рады потребовал от Запада "вернуть деньги"
Это высказывание Шмыгаля спровоцировало негодование украинцев.
"С таким "зеуправлением" уже через год нечем будет платить пенсии. Не дай бог", — написали в комментариях.
"Попробуйте уменьшить себе зарплаты и прекратить воровать, может, получится не трогать бедных пенсионеров?!" — возмутилась пользовательница Сети.
"Годами пугать людей "прогнозами". Вы там, господа, наверху должны были думать о стране 25 часов в сутки. И не просто думать, а реально находить пути прогрессивного развития страны и обеспечения цивилизованной жизни ее населения", — отметил один из комментаторов.
"Я скажу, что все будет гораздо быстрее. В нашей стране молодежи нет места. Работу найти почти невозможно. А если и есть, то какие-то странные места. Вот так все и уедут. Украина будет похожа на те брошенные деревни, которых сейчас уйма", — написал другой.
"Если государство не может выполнять гарантированные конституцией функции, то мы, в свою очередь, не будем платить налоги", — пригрозили в комментариях.
Но нашлись и те, кто посмотрел на заявление Шмыгаля под другим углом.
"Финансовая грамотность населения решит эту проблему, а все комментарии выше показывают, что ее нам критически не хватает, а все потому, что власти это невыгодно", — отметил пользователь.
Флаги ЕС и Украины в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 08:00
"Равенства нет". Евросоюз преподал урок экономики Украине
 
Обсудить114
Денис ШмыгальСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Названы сроки возможного повторного заражения коронавирусом
02:11Мадуро заявил о желании привиться российской вакциной от COVID-19
02:03Могут ли потерять вашу зарплату при зачислении по телефону?
02:00Эксперт объяснил, кому нужна банковская страховка от мошенников
01:55Глава Камчатки назвал возможные причины экологического бедствия в регионе
01:27Пушков оценил обострение конфликта в Карабахе словами про Одессу
01:22"Разве это его родина?": президент Грузии резко высказалась о Саакашвили
01:11Глава Грузии предложила принять встречу Минской группы ОБСЕ по Карабаху
01:09Ереван показал видео уничтожения грузовиков с азербайджанскими солдатами
01:02Трамп рассказал, что многое узнал о COVID-19
00:50Трамп скрыл результаты первого теста на коронавирус, пишет WSJ
00:48Трамп покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников
00:40НКО станут отчитываться об использовании собранных пожертвований
00:32Мосгорсуд снова попытается отобрать присяжных для дела сестер Хачатурян
00:15Каникулы и удаленка: часть жителей Москвы останется дома с понедельника
00:04Названы города России с самой высокой зарплатой
23:41В Минпросвещения уточнили число находящихся на карантине школ
23:22Баку заявил о госпитализации пяти человек после обстрела Мингячевира
23:06Армения опровергла сообщения об ударах по территориям вблизи Баку
23:05Познер предложил COVID-диссидентам жить в вольере
Лента новостейМолния