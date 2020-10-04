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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201004/pashinyan-1578187360.html
Пашинян оценил возможные последствия обострения ситуации в Карабахе
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что если международное сообщество не примет решительных мер в ситуации с эскалацией в Нагорном Карабахе, последствия... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T17:33
2020-10-04T18:14
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
нагорный карабах
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что если международное сообщество не примет решительных мер в ситуации с эскалацией в Нагорном Карабахе, последствия конфликта ощутит на себе весь Южный Кавказ."Международное сообщество должно незамедлительно вмешаться, чтобы предотвратить дальнейшее распространение насилия, потому что, если оно этого не сделает, последствия этого конфликта ощутит на себе весь Южный Кавказ", - сказал Пашинян в интервью немецкой газете <a href="https://www.welt.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Welt</a>.По словам премьера Армении, нынешняя эскалация в Нагорном Карабахе "гораздо хуже", чем обострение конфликта, произошедшее в 2016 году."Можно, самое худшее, сравнить это с тем, что произошло в 1915 году, когда во время первого геноцида XX века было убито более 1,5 миллиона армян. Турецкое государство, которое по-прежнему отрицает прошлое, снова идет к геноциду. Мир должен знать, что здесь происходит", - подчеркнул премьер Армении.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201004/peskov-1578166479.html
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
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нагорный карабах
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обострение конфликта в нагорном карабахе, нагорный карабах, в мире

Пашинян оценил возможные последствия обострения ситуации в Карабахе

17:33 04.10.2020 (обновлено: 18:14 04.10.2020)
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что если международное сообщество не примет решительных мер в ситуации с эскалацией в Нагорном Карабахе, последствия конфликта ощутит на себе весь Южный Кавказ.
"Международное сообщество должно незамедлительно вмешаться, чтобы предотвратить дальнейшее распространение насилия, потому что, если оно этого не сделает, последствия этого конфликта ощутит на себе весь Южный Кавказ", - сказал Пашинян в интервью немецкой газете Welt.
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По словам премьера Армении, нынешняя эскалация в Нагорном Карабахе "гораздо хуже", чем обострение конфликта, произошедшее в 2016 году.
"Можно, самое худшее, сравнить это с тем, что произошло в 1915 году, когда во время первого геноцида XX века было убито более 1,5 миллиона армян. Турецкое государство, которое по-прежнему отрицает прошлое, снова идет к геноциду. Мир должен знать, что здесь происходит", - подчеркнул премьер Армении.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
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Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОбострение конфликта в Нагорном КарабахеНагорный КарабахВ мире
 
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