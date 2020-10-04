https://ria.ru/20201004/obstrel-1578197413.html

Баку заявил о госпитализации пяти человек после обстрела Мингячевира

Пять человек госпитализированы после ракетного обстрела ВС Армении по азербайджанскому городу Мингячевир, где расположен крупный водный резервуар и... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T23:22

2020-10-04T23:22

2020-10-04T23:42

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 4 окт – РИА Новости.</strong> Пять человек госпитализированы после ракетного обстрела ВС Армении по азербайджанскому городу Мингячевир, где расположен крупный водный резервуар и электростанция, сообщает Генпрокуратура республики.Ранее помощник президента Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Хикмет Гаджиев</a> заявил об обстреле Мингячевира, где расположен крупный водный резервуар страны и электростанция. Минобороны Азербайджана сообщило о наличии раненых.Сотрудники прокуратуры проводят следственные мероприятия на месте происшествия для уточнения списка потерпевших и поврежденных объектов гражданской инфраструктуры."Подробная информация будет предоставлена общественности в ближайшее время", - уточнило ведомство.Мингечевирская гидроэлектростанция в Азербайджане - одна из крупнейших на Южном Кавказе. Мингечевирский гидроузел обеспечивает энергоснабжение республики, а также сдерживает возможные наводнения. Электроэнергия, вырабатываемая ГЭС, поставляется и в соседние страны — Россию, Грузию и Иран. В июле 2018 года, после того как из-за аномальной жары на станции в Мингечевире произошел взрыв и начался пожар, в Азербайджане было масштабное отключение света, республика была практически полностью обесточена.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Главы России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по урегулированию в Карабахе - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире