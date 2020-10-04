https://ria.ru/20201004/obstrel-1578196623.html

Азербайджан заявил об обстреле Арменией территории рядом с Баку

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев обвинил Армению в ракетном обстреле районов близ Баку. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T22:42

2020-10-04T22:42

2020-10-04T23:25

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

баку

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 4 окт — РИА Новости.</strong> Помощник президента Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Хикмет Гаджиев</a> обвинил Армению в ракетном обстреле районов близ Баку.Расстояние между Баку и Хызы составляет 101 километр, между Баку и Апшеронским районом — пять-шесть километров.В Министерстве обороны Армении опровергли заявления Азербайджана."Азербайджанская сторона, не предъявляя никаких доказательств, теперь заявляет, что ВС Армении ударили по районам Хызы и Абшерона. Эта очередная ложь, очевидно, свидетельствует, что Азербайджан готовит почву для провокаций", — написала пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян в Facebook.Ранее она уже комментировала заявления об обстреле Мингечевира, сообщив, что с территории Армении вообще никакого огня в сторону Азербайджана не открывали.Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и Ереван обвинили друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны.Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> ввел в республике комендантский час, объявил частичную мобилизацию, а также военное положение в ряде городов и регионов.Первого октября главы стран — сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> призвали к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению переговоров без условий.

https://ria.ru/20201004/obstrel-1578196400.html

https://ria.ru/20201004/karabakh-1578195382.html

Егор Панкратов У вас же война, вот и воюйте. С чего вы взяли что боевые действия будут только в Карабахе? 83

Вячеслав Синько Да там же люди живут, нечему не повинные.. я сам армянин наполовину.. Но, это если правда/ это уже слишком ... 50

291

нагорно-карабахская республика

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, баку, азербайджан, армения, в мире