Азербайджан заявил об обстреле Арменией территории рядом с Баку
22:42 04.10.2020 (обновлено: 23:25 04.10.2020)
БАКУ, 4 окт — РИА Новости. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев обвинил Армению в ракетном обстреле районов близ Баку.
"Ракетные удары Армении по гражданскому населению Азербайджана и гражданской инфраструктуре. Гянджа: четыре ракеты плюс "Смерч" с кассетными боеприпасами. Второй по величине город. Хызы и Апшеронский район: две ракеты средней дальности по 300 километров. Мингечевир: две ракеты. Водохранилище и электростанция", — написал Гаджиев в Twitter.
Расстояние между Баку и Хызы составляет 101 километр, между Баку и Апшеронским районом — пять-шесть километров.
В Министерстве обороны Армении опровергли заявления Азербайджана.
"Азербайджанская сторона, не предъявляя никаких доказательств, теперь заявляет, что ВС Армении ударили по районам Хызы и Абшерона. Эта очередная ложь, очевидно, свидетельствует, что Азербайджан готовит почву для провокаций", — написала пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян в Facebook.
Ранее она уже комментировала заявления об обстреле Мингечевира, сообщив, что с территории Армении вообще никакого огня в сторону Азербайджана не открывали.
Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны.
Президент Азербайджана ввел в республике комендантский час, объявил частичную мобилизацию, а также военное положение в ряде городов и регионов.
Первого октября главы стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ призвали к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению переговоров без условий.