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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201004/obstrel-1578196623.html
Азербайджан заявил об обстреле Арменией территории рядом с Баку
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев обвинил Армению в ракетном обстреле районов близ Баку. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T22:42
2020-10-04T23:25
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
баку
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 4 окт — РИА Новости.</strong> Помощник президента Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Хикмет Гаджиев</a> обвинил Армению в ракетном обстреле районов близ Баку.Расстояние между Баку и Хызы составляет 101 километр, между Баку и Апшеронским районом — пять-шесть километров.В Министерстве обороны Армении опровергли заявления Азербайджана."Азербайджанская сторона, не предъявляя никаких доказательств, теперь заявляет, что ВС Армении ударили по районам Хызы и Абшерона. Эта очередная ложь, очевидно, свидетельствует, что Азербайджан готовит почву для провокаций", — написала пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян в Facebook.Ранее она уже комментировала заявления об обстреле Мингечевира, сообщив, что с территории Армении вообще никакого огня в сторону Азербайджана не открывали.Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и Ереван обвинили друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны.Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> ввел в республике комендантский час, объявил частичную мобилизацию, а также военное положение в ряде городов и регионов.Первого октября главы стран — сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> призвали к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению переговоров без условий.
https://ria.ru/20201004/obstrel-1578196400.html
https://ria.ru/20201004/karabakh-1578195382.html
У вас же война, вот и воюйте. С чего вы взяли что боевые действия будут только в Карабахе?
83
Да там же люди живут, нечему не повинные.. я сам армянин наполовину.. Но, это если правда/ это уже слишком ...
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нагорно-карабахская республика
баку
азербайджан
армения
РИА Новости
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ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, баку, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан заявил об обстреле Арменией территории рядом с Баку

22:42 04.10.2020 (обновлено: 23:25 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАрхивное фото
Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БАКУ, 4 окт — РИА Новости. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев обвинил Армению в ракетном обстреле районов близ Баку.
"Ракетные удары Армении по гражданскому населению Азербайджана и гражданской инфраструктуре. Гянджа: четыре ракеты плюс "Смерч" с кассетными боеприпасами. Второй по величине город. Хызы и Апшеронский район: две ракеты средней дальности по 300 километров. Мингечевир: две ракеты. Водохранилище и электростанция", — написал Гаджиев в Twitter.
Расстояние между Баку и Хызы составляет 101 километр, между Баку и Апшеронским районом — пять-шесть километров.
В Министерстве обороны Армении опровергли заявления Азербайджана.
"Азербайджанская сторона, не предъявляя никаких доказательств, теперь заявляет, что ВС Армении ударили по районам Хызы и Абшерона. Эта очередная ложь, очевидно, свидетельствует, что Азербайджан готовит почву для провокаций", — написала пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян в Facebook.
Ранее она уже комментировала заявления об обстреле Мингечевира, сообщив, что с территории Армении вообще никакого огня в сторону Азербайджана не открывали.
Артиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
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Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны.
Президент Азербайджана ввел в республике комендантский час, объявил частичную мобилизацию, а также военное положение в ряде городов и регионов.
Первого октября главы стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ призвали к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению переговоров без условий.
Военнослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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