https://ria.ru/20201004/obstrel-1578196400.html

Армения опровергла заявление Азербайджана об ударе по Мингечевиру

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян назвала "очередной ложью" заявление Баку об ударе по Мингечевиру с армянской территории. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T22:25

2020-10-04T22:25

2020-10-04T22:36

хикмет гаджиев

нагорно-карабахская республика

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь министерства обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении </a>Шушан Степанян назвала "очередной ложью" заявление Баку об ударе по Мингечевиру с армянской территории.Ранее помощник президента Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Хикмет Гаджиев</a> заявил, что ВС Армении подвергли ракетному обстрелу город Мингечевир, где расположена гидроэлектростанция. Азербайджанское минобороны заявило о наличии раненых.Во время летней эскалации 2020 года появлялись сообщения, что противоборствующие стороны якобы готовы нанести удары по инфраструктуре Мингечевирской ГЭС в Азербайджане и Мецаморской АЭС в Армении."Министерство обороны официально заявляет, что утверждение руководства Азербайджана о том, что с территории Республики Армения была совершена атака в направлении Мингечевира - очередная ложь. С территории Армении не открывалось никакого огня в сторону Азербайджана", - написала Степанян в Facebook.Мингечевирская гидроэлектростанция в Азербайджане - одна из крупнейших на Южном Кавказе. Мингечевирский гидроузел обеспечивает энергоснабжение республики, а также сдерживает возможные наводнения. Электроэнергия, вырабатываемая ГЭС, поставляется и в соседние страны — Россию, Грузию и Иран. В июле 2018 года, после того, как из-за аномальной жары на станции в Мингечевире произошел взрыв и начался пожар, в Азербайджане было масштабное отключение света, республика была практически полностью обесточена.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201004/matagis-1578189670.html

https://ria.ru/20201004/karabakh-1578186898.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хикмет гаджиев, нагорно-карабахская республика, минобороны армении, азербайджан, армения, в мире