https://ria.ru/20201004/myasnikov-1578168253.html

Мясников раскрыл необычную причину болезней сердца

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1" предупредил, что пародонтит может быть причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T06:44

2020-10-04T06:44

2020-10-04T10:06

александр мясников (врач)

россия

инсульт

инфаркты

онкология

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в эфире телеканала "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=th9FMUkxA_I" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия-1</a>" предупредил, что пародонтит может быть причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний.По словам специалиста, речь идет о воспалительных заболеваниях около зубных тканей. Доктор также назвал <a href="https://ria.ru/keyword_onkologija/" target="_blank">онкологические заболевания</a> вероятным последствием пародонтита.Накануне Мясников <a href="https://ria.ru/20201003/polza-1578153770.html" target="_blank">назвал</a> брокколи наиболее важным продуктом для здоровья. Он отметил, что этот овощ помогает бороться с заболеваниями сердца и раком.

https://ria.ru/20200919/son-1577472610.html

Андрей Николаев Капитан очевидность ... Лучше быть здоровым и богатым, чем больным и бедным .... 13

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), россия, инсульт, инфаркты, онкология, здоровье, общество