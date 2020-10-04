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Мясников раскрыл необычную причину болезней сердца
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1" предупредил, что пародонтит может быть причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T06:44
2020-10-04T10:06
александр мясников (врач)
россия
инсульт
инфаркты
онкология
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в эфире телеканала "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=th9FMUkxA_I" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия-1</a>" предупредил, что пародонтит может быть причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний.По словам специалиста, речь идет о воспалительных заболеваниях около зубных тканей. Доктор также назвал <a href="https://ria.ru/keyword_onkologija/" target="_blank">онкологические заболевания</a> вероятным последствием пародонтита.Накануне Мясников <a href="https://ria.ru/20201003/polza-1578153770.html" target="_blank">назвал</a> брокколи наиболее важным продуктом для здоровья. Он отметил, что этот овощ помогает бороться с заболеваниями сердца и раком.
https://ria.ru/20200919/son-1577472610.html
Капитан очевидность ... Лучше быть здоровым и богатым, чем больным и бедным ....
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александр мясников (врач), россия, инсульт, инфаркты, онкология, здоровье, общество

Мясников раскрыл необычную причину болезней сердца

06:44 04.10.2020 (обновлено: 10:06 04.10.2020)
 
© Depositphotos / rbhavanaЧеловеческое сердце с ЭКГ
Человеческое сердце с ЭКГ - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Depositphotos / rbhavana
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1" предупредил, что пародонтит может быть причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам специалиста, речь идет о воспалительных заболеваниях около зубных тканей.

"Это является самостоятельным фактором риска развития ишемической болезни сердца, инфаркта и инсульта", — отметил Мясников.

Доктор также назвал онкологические заболевания вероятным последствием пародонтита.

"Как ни странно, гигиена полости рта нужна не для того, чтобы у вас изо рта не пахло, а как профилактика сердечных заболеваний", — подчеркнул он.

Накануне Мясников назвал брокколи наиболее важным продуктом для здоровья. Он отметил, что этот овощ помогает бороться с заболеваниями сердца и раком.
Пробуждение - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
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Мясников назвал улучшающие сон продукты
 
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Александр Мясников (врач)РоссияинсультинфарктыОнкологияЗдоровьеОбщество
 
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