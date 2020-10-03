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Мясников назвал самый полезный продукт
Наиболее важным продуктом для здоровья является брокколи, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T16:03
2020-10-03T16:46
александр мясников (врач)
россия
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Наиболее важным продуктом для здоровья является брокколи, заявил в эфире телеканала <a href="https://live.russia.tv/channel/1" target="_blank">"Россия 1"</a> врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a>."Если бы мне сказали: "Назови самый полезный для здоровья продукт — один, не два (нельзя сказать "курица и мясо") — это будет брокколи", — заявил он.По словам Мясникова, этот овощ помогает бороться с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.При этом он признался, что сам не очень любит брокколи, но к ее вкусу легко привыкнуть.
https://ria.ru/20200919/son-1577472610.html
Почему Мясникова так много?
52
А зачем ты читаешь про него? Не читай и будет мало.
43
11
россия
РИА Новости
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александр мясников (врач), россия, здоровье - общество, общество

Мясников назвал самый полезный продукт

16:03 03.10.2020 (обновлено: 16:46 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Наиболее важным продуктом для здоровья является брокколи, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.
"Если бы мне сказали: "Назови самый полезный для здоровья продукт — один, не два (нельзя сказать "курица и мясо") — это будет брокколи", — заявил он.
Пробуждение - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 07:14
Мясников назвал улучшающие сон продукты
По словам Мясникова, этот овощ помогает бороться с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
При этом он признался, что сам не очень любит брокколи, но к ее вкусу легко привыкнуть.
 
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Александр Мясников (врач)РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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