https://ria.ru/20201004/model-1578175358.html

“Очень красивые ноги”: фигура “новой девушки” Брэда Питта восхитила Сеть

Немецкая модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с актером Брэдом Питтом, опубликовала в Instagram новый снимок и восхитила подписчиков. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T11:47

2020-10-04T11:47

2020-10-04T11:47

шоубиз

брэд питт (уильям бредли)

франция

лос-анджелес

париж

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Немецкая модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с актером <a href="http://ria.ru/person_Brehd_Pitt/">Брэдом Питтом</a>, опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/nico.potur/?utm_source=ig_embed" target="_blank">Instagram</a> новый снимок и восхитила подписчиков. Девушка запечатлела себя позирующий перед зеркалом в коротком разноцветном топе и шортах. Потуральски предстала в естественном образе - без макияжа и с распущенными волосами. Подписчики высоко оценили внешний вид модели.“Небесный цвет костюма отлично сочетается с вашими глазами. Так романтично! И так отлично на вас сидит!” - написала lanoirmarion.“Такая худенькая”, - прокомментировала anthi_thoua.“Вы выглядите потрясающе и элегантно”, - похвалила aphitenimaan.“Если спрашиваете меня, то я считаю, что Николь - королева”, - выразила мнение giiovvi.“Красавица”, - сообщил русскоговорящий пользователь под ником forrestterr.“Очень красивые ноги”, - добавила aaacasting2020.Некоторые из фолловеров поинтересовались, где Брэд Питт.Ранее в СМИ появилась информация о том, что голливудский актер <a href="https://ria.ru/20200827/pitt-1576375315.html">встречается</a> с немецкой моделью. По информации <a href="https://www.dailymail.co.uk/home/index.html" target="_blank">Daily Mail</a>, Потуральски прилетела из <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/">Лос-Анджелеса</a>, чтобы встретиться с Питтом в <a href="http://ria.ru/location_Paris/">Париже</a>. После этого они отправились на частном самолете на юг <a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a>, чтобы провести там время.

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франция

лос-анджелес

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брэд питт (уильям бредли), франция, лос-анджелес, париж, в мире