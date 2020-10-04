https://ria.ru/20201004/matagis-1578189670.html

Армения опубликовала видео отступления азербайджанских войск из Матагиса

Министерство обороны Армении представило видеозапись на которой, как утверждается, показано отступление азербайджанских войск после артобстрела в Мартакертском... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T18:32

2020-10-04T18:32

2020-10-04T22:16

россия

обсе

нагорно-карабахская республика

франция

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> представило видеозапись на которой, как утверждается, показано отступление азербайджанских войск после артобстрела в Мартакертском районе <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a>."Побег из Матагиса", — написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. На кадрах можно заметить передвижение колонны солдат по горному серпантину, который затем обстреливает артиллерия. После этого военнослужащие начинают отступление.Неделю назад <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвинил Армению в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. В Баку утверждают, что это привело к жертвам среди гражданского населения и военных. В свою очередь, в Ереване заявили, что азербайджанская армия начала наступления на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артобстрелу подверглись населенные пункты, включая столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>.В Армении и НКР объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В нескольких городах Азербайджана ввели комендантский час.Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава советского Азербайджана. В ходе военных действий в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над автономией, а также семью прилегающими районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>.

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

Кар Паты Это не Магадиз... фейк очередной 23

5

россия

нагорно-карабахская республика

франция

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азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Отступление ВС Азербайджана из населенного пункта в Нагорном Карабахе. Видео Минобороны Армении Минобороны Армении опубликовало видео отступления ВС Азербайджана из населенного пункта Матагис Мартакертского района Нагорного Карабаха. На кадрах видно, как по движущейся колонне военнослужащих ВС Азербайджана наносится массовый артиллерийский удар. "Побег из Матагиса", - написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. 2020-10-04T18:32 true PT1M41S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, нагорно-карабахская республика, франция, сша, азербайджан, армения, в мире