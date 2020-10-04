https://ria.ru/20201004/kosmonavty-1578167477.html

В РАН рассказали, с каким зрением можно идти в космонавты

Желающим стать космонавтами необходимо иметь стопроцентное зрение, но допускаются небольшие отклонения, которые корректируются очками, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T03:11

2020-10-04T03:11

2020-10-04T13:35

хочу стать космонавтом

россия

космос - риа наука

российская академия наук

роскосмос

москва

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Желающим стать космонавтами необходимо иметь стопроцентное зрение, но допускаются небольшие отклонения, которые корректируются очками, рассказала РИА Новости руководитель научной группы Института медико-биологических проблем <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, врач-офтальмолог Ольга Манько.По ее словам, также допускается оперативное лечение оптических аномалий роговицы только методом лазерной фоторефракционной операции при условии, что на момент осмотра должно пройти не менее трех лет после операции."Все структуры глаза и сетчатка (должны быть. — Прим. ред.) без травматических и дистрофических изменений. Эти нормативы не меняются", — добавила врач, которая входит в главную медицинскую комиссию по допуску космонавтов к полету.В июне "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" завершил прием заявок в рамках открытого конкурса по отбору кандидатов в космонавты: за год было получено 1404 обращения, полный пакет необходимых документов предоставили 156 претендентов, в том числе 33 женщины.Новый набор в отряд космонавтов объявили минувшим летом. Он стал уже 18-м в истории российской космонавтики и третьим открытым, когда заявки могут подавать все желающие. Всего планируется отобрать четырех человек.В 2010 году "Роскосмос" создал объединенный отряд — до этого свои отряды космонавтов были у Минобороны, Ракетно-космической корпорации "Энергия", Института медико-биологических проблем РАН и отдельные космонавты у Ракетно-космического центра "Прогресс".МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером нынешнего отбора.

https://ria.ru/20201003/venera-1578137900.html

https://ria.ru/20200930/kosmos-1577943361.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, российская академия наук, роскосмос, москва