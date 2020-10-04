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Биография Кендзо Такады
Японский модельер, создатель бренда Kenzo Кендзо Такада скончался в воскресенье во Франции от последствий коронавируса, сообщила газета Monde со ссылкой на его... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T20:31
2020-10-04T20:31
lvmh
франция
япония
париж
справки
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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Японский модельер, создатель бренда Kenzo Кендзо Такада скончался в воскресенье во Франции от последствий коронавируса, сообщила газета Monde со ссылкой на его представителя.Ниже приводится биографическая справка.Японский модельер и дизайнер, основатель бренда Kenzo Кендзо Такада родился 27 февраля 1939 года в городе Химедзи (Киото, Япония) в семье владельца чайного домика.В 1958 году Такада поступил в престижную школу дизайна Bunka Fashion College.В 1960 году он одержал победу в национальном конкурсе Soen и начал работать в сети магазинов Sanai, занимаясь пошивом одежды для девочек.В 1965 году <a href="https://www.vogue.ru/magazine/articles/408036?fbclid=IwAR2p61UZCDfsq_lMqFqUL2J2Wezek0A5zM1_MjKK1GC9nKtOopQ3s9jefKo" target="_blank">переехал</a> в Париж. Одним из первых покупателей его моделей стала жена известного модельера Луи Феро. В Париже Такада сотрудничал с несколькими магазинами, также шил одежду для Pisanti и Relations Textiles.В 1970 году открыл свой первый магазин, который назвал Jungle Jap. Магазин был <a href="https://www.kenzo.com/eu/en/stories/about-the-brand-2" target="_blank">открыт</a> совместно с его однокурсницей по колледжу Атсуко Кондо.В 1972 году в Париже Такада провел свой первый показ мод, который состоялся на вокзале Orsay.В 1975 году модельер вернулся в Японию с показом коллекции.С 1983 года компания Kenzo начала заниматься производством мужской одежды.С 1990 года начала выпускать джинсы, детскую одежду и парфюмерию.В 1993 году бренд Kenzo купила корпорация LVMH, владевшая многими брендами в мире моды.В 1999 году Такада покинул пост руководителя Kenzo, назначив приемником Жиля Розье, который до этого был его помощником в сфере дизайна женской одежды.Однако 2002 году модельер вернулся в мир моды. С этого времени он работал с такими брендами, как Yume, Gokan Kobo, Takada. Также создал линию одежды для каталога La Redoute.В 2003 году компания LVMH назначила Антонио Марраса креативным директором Kenzo.В 2011 году Маррас покинул свой пост. Преемниками главы Модного дома <a href="https://www.vogue.co.uk/article/kenzo-takada" target="_blank">стали</a> Умберто Леон и Кэррол Лим, основатели нью-йоркской марки Opening Ceremony.В январе 2020 года Такада анонсировал создание бренда товаров для дома K3.Кендзо Такада является рыцарем французского Ордена литературы и искусства, которым был награжден в 1984 году.4 октября 2020 года Кендзо Такада <a href="https://ria.ru/20201004/kenzo-1578190003.html" target="_blank">умер</a> в возрасте 81 года от последствий коронавирусной инфекции.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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lvmh, франция, япония, париж, справки

Биография Кендзо Такады

20:31 04.10.2020
 
© AP Photo / Jacques BrinonОснователь бренда Kenzo Кэндзо Такада
Основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© AP Photo / Jacques Brinon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Японский модельер, создатель бренда Kenzo Кендзо Такада скончался в воскресенье во Франции от последствий коронавируса, сообщила газета Monde со ссылкой на его представителя.
Ниже приводится биографическая справка.
Японский модельер и дизайнер, основатель бренда Kenzo Кендзо Такада родился 27 февраля 1939 года в городе Химедзи (Киото, Япония) в семье владельца чайного домика.
В 1958 году Такада поступил в престижную школу дизайна Bunka Fashion College.
В 1960 году он одержал победу в национальном конкурсе Soen и начал работать в сети магазинов Sanai, занимаясь пошивом одежды для девочек.
В 1965 году переехал в Париж. Одним из первых покупателей его моделей стала жена известного модельера Луи Феро. В Париже Такада сотрудничал с несколькими магазинами, также шил одежду для Pisanti и Relations Textiles.
В 1970 году открыл свой первый магазин, который назвал Jungle Jap. Магазин был открыт совместно с его однокурсницей по колледжу Атсуко Кондо.
В 1972 году в Париже Такада провел свой первый показ мод, который состоялся на вокзале Orsay.
В 1975 году модельер вернулся в Японию с показом коллекции.
С 1983 года компания Kenzo начала заниматься производством мужской одежды.
С 1990 года начала выпускать джинсы, детскую одежду и парфюмерию.
В 1993 году бренд Kenzo купила корпорация LVMH, владевшая многими брендами в мире моды.
В 1999 году Такада покинул пост руководителя Kenzo, назначив приемником Жиля Розье, который до этого был его помощником в сфере дизайна женской одежды.
Однако 2002 году модельер вернулся в мир моды. С этого времени он работал с такими брендами, как Yume, Gokan Kobo, Takada. Также создал линию одежды для каталога La Redoute.
В 2003 году компания LVMH назначила Антонио Марраса креативным директором Kenzo.
В 2011 году Маррас покинул свой пост. Преемниками главы Модного дома стали Умберто Леон и Кэррол Лим, основатели нью-йоркской марки Opening Ceremony.
В январе 2020 года Такада анонсировал создание бренда товаров для дома K3.
Кендзо Такада является рыцарем французского Ордена литературы и искусства, которым был награжден в 1984 году.
4 октября 2020 года Кендзо Такада умер в возрасте 81 года от последствий коронавирусной инфекции.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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