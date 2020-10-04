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Создатель бренда Kenzo умер в возрасте 81 года
Японский модельер, создатель бренда Kenzo Кендзо Такада умер от последствий коронавируса, написала Monde. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T18:39
2020-10-04T22:34
культура
lvmh
франция
япония
париж
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Японский модельер, создатель бренда Kenzo Кендзо Такада умер от последствий коронавируса, написала <a href="https://www.lemonde.fr/" target="_blank">Monde</a>.Такада переехал в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париж</a> из <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> в 1965 году, а в 1970-м создал свой бренд и открыл первый бутик.Сейчас эта торговая марка мужской, женской и детской одежды, а также аксессуаров и парфюмерии принадлежит компании <a href="http://ria.ru/organization_LVMH/" target="_blank" data-auto="true">LVMH</a>.
https://ria.ru/20201004/kenzo-1578193733.html
Не надоело еще везде приплетать коронавирус? Рейтинги что-ли падают? Такада Кендзо 1939 года рождения, любое заболевание в таком возрасте может превысить защитные силы человека, а вам лишь бы заголовок был погромче.
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Проклятый «коронавирус» косит молодых 81-летних пацанов!..
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7
франция
япония
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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lvmh, франция, япония, париж, в мире

Создатель бренда Kenzo умер в возрасте 81 года

18:39 04.10.2020 (обновлено: 22:34 04.10.2020)
 
© AFP 2020 / Pierre VerdyЯпонский модельер, создатель бренда Kenzo Кендзо Такада
Японский модельер, создатель бренда Kenzo Кендзо Такада - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© AFP 2020 / Pierre Verdy
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Японский модельер, создатель бренда Kenzo Кендзо Такада умер от последствий коронавируса, написала Monde.

"Кендзо Такада скончался в воскресенье, 4 октября 2020 года, в американской клинике в Нёйи-сюр-Сен (коммуна во Франции. — Прим. ред.) из-за последствий COVID-19", — цитирует газета представителя модельера.

Такада переехал в Париж из Японии в 1965 году, а в 1970-м создал свой бренд и открыл первый бутик.
Сейчас эта торговая марка мужской, женской и детской одежды, а также аксессуаров и парфюмерии принадлежит компании LVMH.
Основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
Вчера, 20:31
Биография Кендзо Такады
 
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КультураLVMHФранцияЯпонияПарижВ мире
 
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