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Создатель бренда Kenzo умер в возрасте 81 года
Японский модельер, создатель бренда Kenzo Кендзо Такада умер от последствий коронавируса, написала Monde. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T18:39
2020-10-04T18:39
2020-10-04T22:34
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Японский модельер, создатель бренда Kenzo Кендзо Такада умер от последствий коронавируса, написала <a href="https://www.lemonde.fr/" target="_blank">Monde</a>.Такада переехал в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париж</a> из <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> в 1965 году, а в 1970-м создал свой бренд и открыл первый бутик.Сейчас эта торговая марка мужской, женской и детской одежды, а также аксессуаров и парфюмерии принадлежит компании <a href="http://ria.ru/organization_LVMH/" target="_blank" data-auto="true">LVMH</a>.
https://ria.ru/20201004/kenzo-1578193733.html
Jo Dee Fostar
Не надоело еще везде приплетать коронавирус? Рейтинги что-ли падают? Такада Кендзо 1939 года рождения, любое заболевание в таком возрасте может превысить защитные силы человека, а вам лишь бы заголовок был погромче.
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Вацлав Петров
Проклятый «коронавирус» косит молодых 81-летних пацанов!..
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
lvmh, франция, япония, париж, в мире