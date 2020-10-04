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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201004/karabakh-1578196892.html
В Карабахе пригрозили перенести операции на территорию Азербайджана
Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян заявил, что НКР оставляет за собой право переноса своих операций на всю... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T22:57
2020-10-04T22:57
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic" target="_blank">Нагорно-Карабахской Республики</a> Ваграм Погосян заявил, что НКР оставляет за собой право переноса своих операций на всю территорию Азербайджана для борьбы с террористическими группировками."К масштабной войне против Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) власти Азербайджана привлекли наемных террористов, наличие которых подтвердили различные международные центры. Это означает, что сложившаяся ситуация дает нам легитимное право перенести дальнейшие действия на всю территорию Азербайджана, чтобы очистить ее от террористических группировок", - написал Погосян в <a href="https://www.facebook.com/poghosyan.vahram" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>. По его словам, в эти дни Карабах "без преувеличения, вовлечен в борьбу с международным терроризмом".Кроме того, пресс-секретарь заявил, что Баку "фактически отказался от урегулирования карабахской проблемы путем мирных переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ и выбрал радикальный путь силового, военного решения вопроса"."С первого дня войны (боестолкновений на линии соприкосновения – ред.) Азербайджан обстреливал мирные населенные пункты Арцаха, применяя запрещенное различными международными конвенциями оружие", - отметил Погосян.Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> ранее сообщил, что 300 сирийских боевиков были переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку. О предполагаемой переправке в Азербайджан наемников с сирийских территорий для участия в боевых действиях сообщали также такие СМИ, как британская газета Guardian, уточнившая, что завербованным сирийским боевикам изначально предлагалась работа на якобы некую турецкую охранную фирму.МИД России в среду заявил, что Москва озабочена сообщениями о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований в зону нагорно-карабахского конфликта. Отмечалось, что, по поступающим сведениям, в зону конфликта в Нагорном Карабахе перебрасывают боевиков НВФ, в частности, из Сирии и Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> в четверг заявила, что Москва обладает данными о сирийских наемниках в Нагорном Карабахе, и это не только информация из СМИ.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201004/shpionazh-1578194005.html
https://ria.ru/20201004/matagis-1578189670.html
https://ria.ru/20201004/karabakh-1578186898.html
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html
как можно говорить о легитимном праве без доказательств, в несуществующей республике с самоназванием? логика уехала
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Карабахе пригрозили перенести операции на территорию Азербайджана

22:57 04.10.2020
 
© Фото : Министерство Обороны Республики Армения Военная техника армии Армении
Военная техника армии Армении - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
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ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян заявил, что НКР оставляет за собой право переноса своих операций на всю территорию Азербайджана для борьбы с террористическими группировками.
"К масштабной войне против Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) власти Азербайджана привлекли наемных террористов, наличие которых подтвердили различные международные центры. Это означает, что сложившаяся ситуация дает нам легитимное право перенести дальнейшие действия на всю территорию Азербайджана, чтобы очистить ее от террористических группировок", - написал Погосян в Facebook. По его словам, в эти дни Карабах "без преувеличения, вовлечен в борьбу с международным терроризмом".
Сотрудники правоохранительных органов Армения - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
Вчера, 20:41Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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Кроме того, пресс-секретарь заявил, что Баку "фактически отказался от урегулирования карабахской проблемы путем мирных переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ и выбрал радикальный путь силового, военного решения вопроса".
"С первого дня войны (боестолкновений на линии соприкосновения – ред.) Азербайджан обстреливал мирные населенные пункты Арцаха, применяя запрещенное различными международными конвенциями оружие", - отметил Погосян.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее сообщил, что 300 сирийских боевиков были переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку. О предполагаемой переправке в Азербайджан наемников с сирийских территорий для участия в боевых действиях сообщали также такие СМИ, как британская газета Guardian, уточнившая, что завербованным сирийским боевикам изначально предлагалась работа на якобы некую турецкую охранную фирму.
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МИД России в среду заявил, что Москва озабочена сообщениями о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований в зону нагорно-карабахского конфликта. Отмечалось, что, по поступающим сведениям, в зону конфликта в Нагорном Карабахе перебрасывают боевиков НВФ, в частности, из Сирии и Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг заявила, что Москва обладает данными о сирийских наемниках в Нагорном Карабахе, и это не только информация из СМИ.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Ситуация в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
Вчера, 17:23Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Президент Азербайджана озвучил условие прекращения огня в Карабахе
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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