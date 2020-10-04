https://ria.ru/20201004/karabakh-1578195382.html

В Армении рассказали о потерях Азербайджана с начала боевых действий

Министерство обороны Армении сообщило в воскресенье, что Азербайджан потерял с начала боевых действий в Карабахе 17 самолетов, 14 вертолетов, около 370 единиц... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T21:35

2020-10-04T21:35

2020-10-04T21:35

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

арцрун ованнисян

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении </a>сообщило в воскресенье, что Азербайджан потерял с начала боевых действий в Карабахе 17 самолетов, 14 вертолетов, около 370 единиц бронетехники.Представитель военного ведомства <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> выложил на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/arcrun" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook </a>инфографику, согласно которой с начала боевых действий карабахские силы уничтожили 124 беспилотника, 14 вертолетов, 17 самолетов, 368 единиц бронетехники, четыре РСЗО "Смерч".По оценкам минобороны Армении, за весь период боев потери ВС Азербайджана в живой силе составили 3154 человека убитыми.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201004/peskov-1578166479.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html

Егор Панкратов Армянское радио продолжает веселить своих слушателей....... 12

super.senya1010 В Азербайджане армия 100 тыс. Если убили 3,1 тыс., а обычно раненных к убитым 1 к 5-6, то в Армии Азербайджана потери 20 тыс. Вот же вранье. Хотя я и не на одной из сторон. 12

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арцрун ованнисян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире