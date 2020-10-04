https://ria.ru/20201004/karabakh-1578193195.html

Алиев рассказал, кого считает виновными в ситуации в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что виновниками нынешней ситуации в Карабахе являются Ереван и ряд стран, которые хотели сохранить статус-кво. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T20:15

2020-10-04T20:15

2020-10-04T21:09

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 4 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана </a>Ильхам Алиев заявил, что виновниками нынешней ситуации в Карабахе являются Ереван и ряд стран, которые хотели сохранить статус-кво.<a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank">Алиев </a>выступил в воскресенье с обращением к народу, его выступление транслировали телеканалы страны."Мы хотели решить конфликт мирным путем, терпели. Хотели получить своё, другого нам не надо. Тридцать лет мы жили с надеждой, что мировое сообщество решит проблему, что СБ ООН будет усердствовать для выполнения своих же резолюций", - сказал Алиев в своем обращении.По его словам, Баку был готов и к поэтапному урегулированию конфликта. "Сначала возвращение пяти районов, потом два, потом обсуждение статуса. Мы хотели этого, у нас было право на это. Что мы увидели? Мы увидели желание сломать нашу волю, нам стали угрожать новыми войнами. В июле мы увидели нападение, гибель наших военнослужащих. В августе к нам послали диверсионную группу. Это ли является верностью к переговорному процессу?" - сказал он.По словам Алиева, он неоднократно просил Минскую группу ОБСЕ, мировое сообщество повлиять на Ереван, принять санкции."Они меня не услышали, подумав, что я, азербайджанский народ смиримся с положением дел. Азербайджанский народ оскорбили "инаугурацией" в Шуше. Посмотрим, где он сейчас будет проводить инаугурацию. Вы думали, что мы с этим смиримся? Что означало поселение армян из Ливана в Карабах? Нарушение конвенций, Женевской конвенции. Где была реакция? Минская группа, Евросоюз заявили, что это их не интересует. Тогда почему сейчас интересует? Нас сейчас обвиняют в чём попало. Карабах – наша земля. Мы туда вернемся. В нынешней ситуации первый виновником является руководство Армении и ряд стран, которые хотели продолжения оккупации и статус-кво", - резюмировал Алиев.Ранее лидеры России, США и Франции – стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

https://ria.ru/20201004/peskov-1578166479.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html

Иван Медведев Азербайджан вырос в глазах. нам бы такого президента 46

Андрей Вам и Зе нормальный. Тем более сегодня, что то про пенсии вам обещали )) 32

43

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире