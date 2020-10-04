https://ria.ru/20201004/karabakh-1578188809.html

Россия готова содействовать урегулированию в Карабахе

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил в воскресенье по телефону с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта, была... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T18:10

2020-10-04T18:10

2020-10-04T22:02

зограб мнацаканян

нагорно-карабахская республика

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

обсе

нагорный карабах

сергей лавров

мид армении

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> обсудил в воскресенье по телефону с армянским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Зограбом Мнацаканяном</a> ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта, была отмечена необходимость скорейшего прекращения огня, сообщает Министерство иностранных дел России."В центре внимания находились вопросы, связанные с поиском выхода из ситуации, сложившейся в зоне нагорнокарабахского конфликта", — заявили в министерстве."С российской стороны выражена озабоченность в связи с ростом жертв среди мирного населения. Отмечена необходимость скорейшего прекращения огня. Подтверждена готовность содействовать сторонам в возвращении процесса нагорнокарабахского урегулирования в политико-дипломатическое русло под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ в соответствии с совместным заявлением президентов России, США и Франции", — подчеркнули в ведомстве.Минобороны Азербайджана 27 сентября сообщило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По информации Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе Россия и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201004/peskov-1578166479.html

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html

Семен Семеныч Не, не! Не вздумайте даже! Помогите лучше Армении - армянами, Азербайджану - азербайджанцами! 18

Егор Панкратов Пусть ещё пару недель полупят друг друга. Потом сговорчевее будут. 15

5

нагорно-карабахская республика

россия

нагорный карабах

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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