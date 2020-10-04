Россия готова содействовать урегулированию в Карабахе
18:10 04.10.2020 (обновлено: 22:02 04.10.2020)
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил в воскресенье по телефону с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта, была отмечена необходимость скорейшего прекращения огня, сообщает Министерство иностранных дел России.
"В центре внимания находились вопросы, связанные с поиском выхода из ситуации, сложившейся в зоне нагорнокарабахского конфликта", — заявили в министерстве.
"С российской стороны выражена озабоченность в связи с ростом жертв среди мирного населения. Отмечена необходимость скорейшего прекращения огня. Подтверждена готовность содействовать сторонам в возвращении процесса нагорнокарабахского урегулирования в политико-дипломатическое русло под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ в соответствии с совместным заявлением президентов России, США и Франции", — подчеркнули в ведомстве.
Минобороны Азербайджана 27 сентября сообщило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По информации Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе