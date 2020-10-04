https://ria.ru/20201004/karabakh-1578178979.html

Глава МИД Армении обсудил с Боррелем ситуацию в Карабахе

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян обсудил ситуацию в Карабахе с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем,... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T13:35

2020-10-04T13:35

2020-10-04T13:35

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

жозеп боррель

зограб мнацаканян

нагорный карабах

мид армении

евросоюз

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости.</strong> Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян обсудил ситуацию в Карабахе с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепом Боррелем</a>, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.Отмечается, что телефонный разговор состоялся 3 октября. "<a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Мнацаканян</a> проинформировал Борреля о последних событиях в зоне нагорно-карабахского конфликта, преднамеренных атаках на мирные населенные пункты, гражданскую инфраструктуру, что приводит к человеческим жертвам и разрушениям", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД.По данным пресс-службы, министр выразил глубокую озабоченность в связи с "прямым участием Турции в агрессии Азербайджана".Ранее лидеры России, США и Франции – стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, зограб мнацаканян, нагорный карабах, мид армении, евросоюз, армения, в мире