https://ria.ru/20201004/karabakh-1578177690.html

Минобороны Армении заявило, что Баку сам расширил зону боевых действий

Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Баку сам ранее расширил зону боевых действий, обстреляв армянскую территорию. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T13:02

2020-10-04T13:02

2020-10-04T14:38

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

давид тоноян

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 4 окт — РИА Новости.</strong> Министр обороны Армении <a href="http://ria.ru/person_David_Tonojan/" target="_blank" data-auto="true">Давид Тоноян</a> заявил, что Баку сам ранее расширил зону боевых действий, обстреляв армянскую территорию.Ранее глава военного ведомства Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Zakir_Gasanov/" target="_blank" data-auto="true">Закир Гасанов</a> заявил, что "открытие огня с территории Армении расширяет зону боевых действий". В Ереване заверили, что Азербайджан с армянской территории не обстреливается."…Боевые действия уже включают территорию Армении, в частности населенные пункты Варденисского района, которые подверглись ударам с применением тяжелой артиллерии и беспилотников. Если это для него (министра обороны Азербайджана. — Прим. ред.) не расширение зоны боевых действий, то выводы пусть делают специалисты", — сказал Тоноян. Его цитирует пресс-служба Минобороны.По его словам, с территории Армении по Азербайджану никакого обстрела из дальнобойной артиллерии и ракетных ударов не было. По его словам, "если для ВС Азербайджана <...> Степанакерт, Мартуни, Гадрут, Мартакерт, иные населенные пункты — разрешенные места ведения боевых действий, то профессиональные подразделения Армии обороны, вооруженных сил Арцаха очень решительно отвечают", "последствия для Азербайджана будут ужасными".Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

https://ria.ru/20201004/gyandzha-1578176352.html

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

давид тоноян, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире