Армения заявила об обстреле карабахских городов со стороны Азербайджана
10:57 04.10.2020 (обновлено: 11:15 04.10.2020)
ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел Армении заявило в воскресенье, что азербайджанские силы наносят артиллерийские и авиационные удары по карабахским городам Мартакерт и Степанакерт.
"По городам Степанакерту и Мартакерту наносятся удары с применением тяжелой артиллерии и авиации. Преднамеренное таргетирование гражданского населения и гражданских инфраструктур Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) азербайджанским военно-политическим руководством является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, и последний будет нести полную ответственность за это военное преступление", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
МИД Армении заявил, что "Азербайджан совместно с Турцией и с массовым привлечением иностранных наемников, перемещенных с Ближнего Востока, продолжает широкомасштабные военные действия против Арцаха".
Ранее министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что открытие огня с территории Армении расширяет зону боевых действий. В азербайджанском МО заявили также об обстреле армянской стороной второго по площади города Азербайджана - Гянджи.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.