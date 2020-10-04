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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201004/karabakh-1578169220.html
Армия НРК заявила о подготовке азербайджанских войск к новому наступлению
Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе свидетельствует о подготовке нового наступления со стороны Азербайджана, заявила Армия обороны... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T08:24
2020-10-04T09:32
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
обсе
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 4 окт — РИА Новости.</strong> Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе свидетельствует о подготовке нового наступления со стороны Азербайджана, заявила Армия обороны непризнанной республики."Ночью ситуация на линии соприкосновения была относительно стабильно напряженной. Особо напряженной — на южном участке. Анализ действий противника показывает, что он готовится перейти в наступление", — говорится в сообщении армии в <a href="https://www.facebook.com/%D5%8A%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D4%B2%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF-373037329395310/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Отмечается, что карабахские военные следят за передвижениями азербайджанских сил и готовы "подавить все действия противника".Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
сша
армения
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обострение конфликта в нагорном карабахе, обсе, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Армия НРК заявила о подготовке азербайджанских войск к новому наступлению

08:24 04.10.2020 (обновлено: 09:32 04.10.2020)
 
© Фото : Минобороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 4 окт — РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе свидетельствует о подготовке нового наступления со стороны Азербайджана, заявила Армия обороны непризнанной республики.
"Ночью ситуация на линии соприкосновения была относительно стабильно напряженной. Особо напряженной — на южном участке. Анализ действий противника показывает, что он готовится перейти в наступление", — говорится в сообщении армии в Facebook.
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Отмечается, что карабахские военные следят за передвижениями азербайджанских сил и готовы "подавить все действия противника".
Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОбострение конфликта в Нагорном КарабахеОБСЕНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
 
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