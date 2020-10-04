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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201004/karabakh-1578168033.html
Армения опубликовала видео последствий артобстрела столицы Карабаха
Министерство обороны Армении опубликовало в Facebook видео последствий артиллерийского удара ВС Азербайджана по столице непризнанной Нагорно-Карабахской... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T05:57
2020-10-04T09:28
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> опубликовало в <a href="https://www.facebook.com/ArmeniaMOD/posts/1467538636763465" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> видео последствий артиллерийского удара ВС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> по столице непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Степанакерту.На кадрах видны воронки от разорвавшихся снарядов, обломки зданий, а также засыпанные ими искореженные гражданские автомобили.Ранее <a href="https://ria.ru/20201003/karabakh-1578151894.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщалось</a>, что женщины и дети покидают <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерт</a> из-за артиллерийских ударов со стороны азербайджанских войск. Также практически все жители покинули карабахские города, находящиеся вдоль линии соприкосновения с ВС Азербайджана.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военных действий в 1992-1994 годах <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> потерял контроль над регионом, а также семью прилегающими районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Францией</a>.Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджан</a> обвинили друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезд из страны.Президент Азербайджана ввел в республике комендантский час, объявил частичную мобилизацию, а также военное положение в ряде городов и регионов.
https://ria.ru/20201004/karabakh-1578167207.html
https://ria.ru/20201004/karabakh-1578166663.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Армения опубликовала видео последствий артобстрела столицы Карабаха

05:57 04.10.2020 (обновлено: 09:28 04.10.2020)
 
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Министерство обороны Армении опубликовало в Facebook видео последствий артиллерийского удара ВС Азербайджана по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту.
На кадрах видны воронки от разорвавшихся снарядов, обломки зданий, а также засыпанные ими искореженные гражданские автомобили.
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Ранее сообщалось, что женщины и дети покидают Степанакерт из-за артиллерийских ударов со стороны азербайджанских войск. Также практически все жители покинули карабахские города, находящиеся вдоль линии соприкосновения с ВС Азербайджана.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военных действий в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом, а также семью прилегающими районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезд из страны.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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