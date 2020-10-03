https://ria.ru/20201003/karabakh-1578151894.html
Жители покидают Степанакерт после обстрелов
Местные жители, в основном женщины и дети, активно уезжают из столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерта в Армению после нескольких... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T15:03
2020-10-03T15:03
2020-10-03T17:52
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
армения
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 3 окт — РИА Новости.</strong> Местные жители, в основном женщины и дети, активно уезжают из столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики <a href="https://ria.ru/location_Stepanakert" target="_blank">Степанакерта</a> в Армению после нескольких артиллерийских ударов по городу, передает корреспондент РИА Новости.Они собираются в центре города около гостиницы. Одна из семей приехала с молодой беременной женщиной. "Мы не могли выехать раньше, потому что моя дочь была в больнице", — пояснила РИА Новости ее мать. В поездке их сопровождают муж женщины и их двое малолетних детей.Среди беженцев много инвалидов, пожилых людей, есть лежачие. Как правило, их сопровождает кто-то из родственников. Местные жители привозят им воду и продукты, необходимые на время ожидания автобуса.Сейчас, как убедился корреспондент РИА Новости, города вдоль линии соприкосновения с азербайджанской армией, такие как Мартакерт, Мартуни, Гадрут, практически опустели. Их жители уже покинули республику или перебрались в Степанакерт — только тут еще частично продолжается повседневная жизнь, работают магазины. Когда нет обстрелов, Степанакерт превращается в восточный городок, где по улицам все еще ездят гражданские машины, а мужчины за чашкой кофе по-армянски обсуждают насущные геополитические вопросы.Некоторые беженцы на случайном транспорте прибывают в столицу непризнанной НКР, чтобы попытаться выехать в Армению. Отсюда их увозят волонтеры и местные таксисты. Некоторые волонтеры специально приезжают из армянских городов на собственном транспорте, чтобы помочь беженцам выехать. В самом Степанакерте координацией взаимодействия волонтеров и беженцев занимаются местные волонтеры, они подсказывают приезжим, кого надо забрать в первую очередь, дают адреса. Желающим выехать из Степанакерта они сообщают, во сколько будет транспорт.Время от времени, при возобновлении обстрелов, беженцам приходится спускаться в подвалы.В субботу и пятницу азербайджанская артиллерия нанесла несколько ударов по Степанакерту, в частности пострадала Станция спасения (входит в структуру МЧС) и военная ремонтная база для бронетехники, а также жилые дома.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
3
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Степанакерт после обстрела азербайджанскими ВС. Видео инфоцентра Карабаха
Степанакерт после обстрела азербайджанскими ВС - инфоцентр Карабаха
Невооруженным взглядом понятен масштаб и обстрела, и применяемого оружия
2020-10-03T15:03
true
PT0M37S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, армения, в мире
СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 3 окт — РИА Новости.
Местные жители, в основном женщины и дети, активно уезжают из столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерта
в Армению после нескольких артиллерийских ударов по городу, передает корреспондент РИА Новости.
Они собираются в центре города около гостиницы. Одна из семей приехала с молодой беременной женщиной. "Мы не могли выехать раньше, потому что моя дочь была в больнице", — пояснила РИА Новости ее мать. В поездке их сопровождают муж женщины и их двое малолетних детей.
Среди беженцев много инвалидов, пожилых людей, есть лежачие. Как правило, их сопровождает кто-то из родственников. Местные жители привозят им воду и продукты, необходимые на время ожидания автобуса.
"Мы очень боимся, что будут бомбежки города или даже уличные бои. В городе остаются только мужчины, всем остальным лучше уехать", — поясняют желающие уехать из Карабаха.
Сейчас, как убедился корреспондент РИА Новости, города вдоль линии соприкосновения с азербайджанской армией, такие как Мартакерт, Мартуни, Гадрут, практически опустели. Их жители уже покинули республику или перебрались в Степанакерт — только тут еще частично продолжается повседневная жизнь, работают магазины. Когда нет обстрелов, Степанакерт превращается в восточный городок, где по улицам все еще ездят гражданские машины, а мужчины за чашкой кофе по-армянски обсуждают насущные геополитические вопросы.
Некоторые беженцы на случайном транспорте прибывают в столицу непризнанной НКР, чтобы попытаться выехать в Армению. Отсюда их увозят волонтеры и местные таксисты. Некоторые волонтеры специально приезжают из армянских городов на собственном транспорте, чтобы помочь беженцам выехать. В самом Степанакерте координацией взаимодействия волонтеров и беженцев занимаются местные волонтеры, они подсказывают приезжим, кого надо забрать в первую очередь, дают адреса. Желающим выехать из Степанакерта они сообщают, во сколько будет транспорт.
Время от времени, при возобновлении обстрелов, беженцам приходится спускаться в подвалы.
В субботу и пятницу азербайджанская артиллерия нанесла несколько ударов по Степанакерту, в частности пострадала Станция спасения (входит в структуру МЧС) и военная ремонтная база для бронетехники, а также жилые дома.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении
впервые. Президент Азербайджана
утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе
.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР
не является стороной переговоров.