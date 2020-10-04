https://ria.ru/20201004/kamchatka-1578172974.html

На Камчатке объяснили гибель животных в прибрежных водах

Мертвых морских животных могло выбросить на побережье Камчатки штормом, но погибли они не из-за него, заявили в Камчатгидрометцентре. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T14:11

2020-10-04T14:11

2020-10-04T18:01

загрязнение воды на камчатке

земля - риа наука

камчатский край

экология

происшествия

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Мертвых морских животных могло выбросить на побережье Камчатки штормом, но погибли они не из-за него, заявили в Камчатгидрометцентре.Она отметила, что с 28 на 29 сентября Камчатка действительно находилась в зоне действия циклона, а в Авачинской бухте фиксировался ветер скоростью более 25 метров в секунду. Полякова добавила, что <a href="https://ria.ru/category_zagryaznenie-vody-na-kamchatke/" target="_blank">ситуация в районе Халактырского пляжа</a> свидетельствует о том, что загрязнение воды произошло в придонном слое, поэтому первоначальные пробы, которые отбирали на поверхности, не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу. На следующей неделе специалисты Камчатгидрометцентра проведут повторные исследования.Загрязнение водыХалактырский пляж на побережье Авачинского залива — популярное туристическое место. Побережье там покрыто черным песком. Сообщения об изменении цвета воды на пляже, появившиеся на этой неделе, привлекли большое внимание общественности.Первыми о проблемах рассказали местные серферы. По их словам, после плавания у них опухали глаза, а на коже возникало раздражение. Кроме того, местные жители обнаружили на пляже мертвых морских животных. На фото и видео, снятых ими, видно, что пляж усеян морскими звездами, морскими ежами, там нашли и мертвого осьминога. Одна из местных жительниц, занимающаяся серфингом, рассказала, что нашла на берегу погибших ларгу и нескольких чаек.Специалисты взяли пробы воды и выяснили, что содержание нефтепродуктов в воде превышено в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям рекомендовали не посещать пляж. Природоохранная прокуратура и Следственный комитет начали проверки.Ситуацию взял на контроль комитет Совета Федерации по аграрной политике и природопользованию, за ней следят в комиссии по экологическим правам Совета по правам человека при президенте России. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Trutnev/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Трутнев</a> поручил принять оперативные меры по устранению последствий загрязнения воды. Реакция местных властейГубернатор Камчатского края <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> пригрозил отставками из-за ситуации с загрязнением воды в акватории Тихого океана. Об этом он заявил в видео, которое опубликовал в <a href="https://www.instagram.com/p/CF5QuDrlP6I/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> после посещения Халактырского пляжа.Он добавил, что ситуацию проанализируют компетентные службы.Позже краевые власти сообщили, что отправили в Москву пробы воды, песка, донных отложений, образцы погибших моллюсков и животных — всего 250 килограммов груза. Пробы взяли с поверхности, из глубины и с береговой полосы в районе Халактырского пляжа, в Малой и Большой Лагерных бухтах, а также в акватории Авачинской бухты. В столице с пробами будут работать специалисты РАН, Роспотребнадзора и Росприроднадзора."Сначала нужно определить загрязняющее вещество, после этого будем выдвигать версии. По итогам исследования будем делать выводы. С таким загрязнением мы еще не сталкивались", — цитирует Солодова официальный <a href="https://www.kamgov.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайт Камчатского края</a>.Мнение экспертовГлава общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын предположил, что причиной загрязнения воды в районе Халактырского пляжа могла стать длительная утечка сильного токсина.По его словам, при попадании нефтепродуктов на поверхности воды образуется пленка, но здесь ничего подобного не отмечается. Поэтому, полагает Лисицын, нужно брать пробы в самых разных местах и анализировать их на все возможные загрязнители, в том числе мышьяк и цианиды."Самые разные могут быть ядовитые вещества, их необходимо искать. Надо брать пробы донного грунта, придонного слоя воды, потому что, если погибло большое количество донных организмов, очевидно, что это вещество достаточно тяжелое, возможно, тяжелее воды, и его как раз нужно искать на дне", — считает собеседник агентства.Биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова, в свою очередь, отметила, что то превышение загрязняющих веществ, которое обнаружили в воде на Халактырском пляже, не могло привести к такой массовой гибели животных. По ее мнению, специалисты зафиксировали только остаточное загрязнение. "Я могу ориентироваться по осьминогам. Эти морские обитатели очень живучи, превышение в два-четыре раза их точно убить не могло", — сказала Воронцова.Она добавила, что причину гибели морских животных можно установить по анализу тканей даже спустя довольно долгое время."В Москве есть много хороших химических анализаторов в разных институтах, в том же институте Северцова есть машины, которые анализируют пробы и делают химический анализ. Для таких анализов обычно берут ткани животных (печень, кожа или другие). В тканях такие токсины сохраняются долго", — считает специалист.

https://ria.ru/20201004/kamchatka-1578175402.html

https://ria.ru/20201004/plyazh-1578171505.html

https://ria.ru/20201004/zagryaznenie-1578170804.html

wity.dronow.61 Было очередное испытание чего то или затонуло что то из вооружений.Вот и не дают поднимать сильную шумиху. 77

Cт Прапор СССР Пока не кто не дал полного ответа и так не могли погибнуть и этак, так все же погибли и так массово почему, кто темнит? 33

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камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Губернатор Камчатского края об итогах инспекции Авачинской бухты с воды Губернатор Камчатского края об итогах инспекции Авачинской бухты с воды 2020-10-04T14:11 true PT2M14S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, земля - риа наука, камчатский край, экология, происшествия