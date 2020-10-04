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Биолог оценил возможность установить причины гибели животных на Камчатке
Установить причины гибели морских животных на Камчатке по анализу их тканей возможно даже спустя довольно длительное время после воздействия токсинов,... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T10:15
2020-10-04T10:15
загрязнение воды на камчатке
андрей воронцов
мария воронцова
москва
камчатский край
оон
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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Установить причины гибели морских животных на Камчатке по анализу их тканей возможно даже спустя довольно длительное время после воздействия токсинов, лаборатории, способные провести такую работу, в России есть, сообщила РИА Новости биолог, участник конференций Конвенций <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> в области охраны животных и биоразнообразия <a href="http://ria.ru/person_Marija_Voroncova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Воронцова</a>.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> для проведения анализов.Она также отметила, что при поддержке Международного фонда охраны животных (IFAW), который почти 25 лет работал в России, проводился похожий анализ белух и в тканях этих животных обнаруживали химическое загрязнение, в том числе различными токсичными веществами.По мнению эксперта, обнаруженное превышение загрязняющих веществ не могло привести к такой массовой гибели животных, она полагает, что было зафиксировано остаточное загрязнение. "Я могу ориентироваться по осьминогам. Эти морские обитатели очень живучи, превышение в два-четыре раза их точно убить не могло", - отметила <a href="http://ria.ru/person_AndrejjVoroncov/" target="_blank" data-auto="true">Воронцова</a>.
https://ria.ru/20201004/kamchatka-1578168319.html
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загрязнение воды на камчатке, андрей воронцов, мария воронцова, москва, камчатский край, оон

Биолог оценил возможность установить причины гибели животных на Камчатке

10:15 04.10.2020
 
© РИА Новости / Александр ПирагисСотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
Сотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Установить причины гибели морских животных на Камчатке по анализу их тканей возможно даже спустя довольно длительное время после воздействия токсинов, лаборатории, способные провести такую работу, в России есть, сообщила РИА Новости биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов.
"В Москве есть много хороших химических анализаторов в разных институтах, в том же институте Северцова есть машины, которые анализируют пробы и делают химических анализ. Для таких анализов обычно берут ткани животных (печень, кожа или другие). В тканях такие токсины сохраняются долго. Я впервые с этим столкнулась почти тридцать лет назад во Вьетнаме. Там осталось много агента "Оранж" (название смеси дефолиантов и гербицидов синтетического происхождения - ред.), который применяли во время войны. Анализы проводились спустя довольно долгое время - и воздействие препарата устанавливали", - рассказала Воронцова.
Она также отметила, что при поддержке Международного фонда охраны животных (IFAW), который почти 25 лет работал в России, проводился похожий анализ белух и в тканях этих животных обнаруживали химическое загрязнение, в том числе различными токсичными веществами.
Комплект эксперта-криминалиста на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
Вчера, 06:48
В Москву с загрязненного побережья Камчатки отправили 250 килограмм проб
По мнению эксперта, обнаруженное превышение загрязняющих веществ не могло привести к такой массовой гибели животных, она полагает, что было зафиксировано остаточное загрязнение. "Я могу ориентироваться по осьминогам. Эти морские обитатели очень живучи, превышение в два-четыре раза их точно убить не могло", - отметила Воронцова.
 
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Загрязнение воды на КамчаткеАндрей ВоронцовМария ВоронцоваМоскваКамчатский крайООН
 
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