https://ria.ru/20201004/kamchatka-1578171631.html

Биолог оценил возможность установить причины гибели животных на Камчатке

Установить причины гибели морских животных на Камчатке по анализу их тканей возможно даже спустя довольно длительное время после воздействия токсинов,... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T10:15

2020-10-04T10:15

2020-10-04T10:15

загрязнение воды на камчатке

андрей воронцов

мария воронцова

москва

камчатский край

оон

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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Установить причины гибели морских животных на Камчатке по анализу их тканей возможно даже спустя довольно длительное время после воздействия токсинов, лаборатории, способные провести такую работу, в России есть, сообщила РИА Новости биолог, участник конференций Конвенций <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> в области охраны животных и биоразнообразия <a href="http://ria.ru/person_Marija_Voroncova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Воронцова</a>.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> для проведения анализов.Она также отметила, что при поддержке Международного фонда охраны животных (IFAW), который почти 25 лет работал в России, проводился похожий анализ белух и в тканях этих животных обнаруживали химическое загрязнение, в том числе различными токсичными веществами.По мнению эксперта, обнаруженное превышение загрязняющих веществ не могло привести к такой массовой гибели животных, она полагает, что было зафиксировано остаточное загрязнение. "Я могу ориентироваться по осьминогам. Эти морские обитатели очень живучи, превышение в два-четыре раза их точно убить не могло", - отметила <a href="http://ria.ru/person_AndrejjVoroncov/" target="_blank" data-auto="true">Воронцова</a>.

https://ria.ru/20201004/kamchatka-1578168319.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, андрей воронцов, мария воронцова, москва, камчатский край, оон