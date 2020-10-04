Биолог оценил возможность установить причины гибели животных на Камчатке
© РИА Новости / Александр ПирагисСотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Установить причины гибели морских животных на Камчатке по анализу их тканей возможно даже спустя довольно длительное время после воздействия токсинов, лаборатории, способные провести такую работу, в России есть, сообщила РИА Новости биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов.
"В Москве есть много хороших химических анализаторов в разных институтах, в том же институте Северцова есть машины, которые анализируют пробы и делают химических анализ. Для таких анализов обычно берут ткани животных (печень, кожа или другие). В тканях такие токсины сохраняются долго. Я впервые с этим столкнулась почти тридцать лет назад во Вьетнаме. Там осталось много агента "Оранж" (название смеси дефолиантов и гербицидов синтетического происхождения - ред.), который применяли во время войны. Анализы проводились спустя довольно долгое время - и воздействие препарата устанавливали", - рассказала Воронцова.
Она также отметила, что при поддержке Международного фонда охраны животных (IFAW), который почти 25 лет работал в России, проводился похожий анализ белух и в тканях этих животных обнаруживали химическое загрязнение, в том числе различными токсичными веществами.
По мнению эксперта, обнаруженное превышение загрязняющих веществ не могло привести к такой массовой гибели животных, она полагает, что было зафиксировано остаточное загрязнение. "Я могу ориентироваться по осьминогам. Эти морские обитатели очень живучи, превышение в два-четыре раза их точно убить не могло", - отметила Воронцова.