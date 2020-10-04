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В Москву с загрязненного побережья Камчатки отправили 250 килограмм проб
Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву с загрязненного побережья Камчатки, общий вес груза составляет 250... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T06:48
2020-10-04T06:50
загрязнение воды на камчатке
россия
владимир солодов
госдума рф
ирина яровая
москва
камчатский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> с загрязненного побережья Камчатки, общий вес груза составляет 250 килограммов, сообщается на официальном сайте <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a>.Ранее серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – вдвое. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Вице-спикер <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Irina_JArovaja/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Яровая</a> сообщила, что возбуждено административное дело о нарушении режима деятельности на прибрежной защитной полосе или в водоохранной зоне."В час дня 4 октября самолетом в Москву отправлены пробы воды, песка, донных отложений, образцы погибших моллюсков, животных. Это 250 килограммов груза, который в столице встретят сотрудники российских центров токсикологии, химии и биологии. Работать с материалами будут специалисты с мировым именем", - говорится в сообщении.Уточняется, что пробы взяты с поверхности, из глубины и с береговой полосы в районе Халактырского пляжа, в бухтах Малая и Большая Лагерная, а также в Авачинской бухте.Отмечается, что в столицу груз сопровождает Яровая.
https://ria.ru/20201004/zagryaznenie-1578166850.html
россия
москва
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загрязнение воды на камчатке, россия, владимир солодов, госдума рф, ирина яровая, москва, камчатский край, происшествия

В Москву с загрязненного побережья Камчатки отправили 250 килограмм проб

06:48 04.10.2020 (обновлено: 06:50 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкКомплект эксперта-криминалиста на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
Комплект эксперта-криминалиста на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву с загрязненного побережья Камчатки, общий вес груза составляет 250 килограммов, сообщается на официальном сайте Камчатского края.
Ранее серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – вдвое. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что возбуждено административное дело о нарушении режима деятельности на прибрежной защитной полосе или в водоохранной зоне.
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"В час дня 4 октября самолетом в Москву отправлены пробы воды, песка, донных отложений, образцы погибших моллюсков, животных. Это 250 килограммов груза, который в столице встретят сотрудники российских центров токсикологии, химии и биологии. Работать с материалами будут специалисты с мировым именем", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пробы взяты с поверхности, из глубины и с береговой полосы в районе Халактырского пляжа, в бухтах Малая и Большая Лагерная, а также в Авачинской бухте.
"Сначала нужно определить загрязняющее вещество, после этого будем выдвигать версии. По итогам исследования будем делать выводы. С таким загрязнением мы еще не сталкивались", - приводятся в сообщении слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова.
Отмечается, что в столицу груз сопровождает Яровая.
 
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Загрязнение воды на КамчаткеРоссияВладимир СолодовГосдума РФИрина ЯроваяМоскваКамчатский крайПроисшествия
 
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