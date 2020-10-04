В Москву с загрязненного побережья Камчатки отправили 250 килограмм проб
06:48 04.10.2020 (обновлено: 06:50 04.10.2020)
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкКомплект эксперта-криминалиста на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву с загрязненного побережья Камчатки, общий вес груза составляет 250 килограммов, сообщается на официальном сайте Камчатского края.
Ранее серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – вдвое. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что возбуждено административное дело о нарушении режима деятельности на прибрежной защитной полосе или в водоохранной зоне.
"В час дня 4 октября самолетом в Москву отправлены пробы воды, песка, донных отложений, образцы погибших моллюсков, животных. Это 250 килограммов груза, который в столице встретят сотрудники российских центров токсикологии, химии и биологии. Работать с материалами будут специалисты с мировым именем", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пробы взяты с поверхности, из глубины и с береговой полосы в районе Халактырского пляжа, в бухтах Малая и Большая Лагерная, а также в Авачинской бухте.
"Сначала нужно определить загрязняющее вещество, после этого будем выдвигать версии. По итогам исследования будем делать выводы. С таким загрязнением мы еще не сталкивались", - приводятся в сообщении слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова.
Отмечается, что в столицу груз сопровождает Яровая.