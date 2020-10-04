https://ria.ru/20201004/kamchatka-1578168319.html

В Москву с загрязненного побережья Камчатки отправили 250 килограмм проб

Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву с загрязненного побережья Камчатки, общий вес груза составляет 250... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T06:48

2020-10-04T06:48

2020-10-04T06:50

загрязнение воды на камчатке

россия

владимир солодов

госдума рф

ирина яровая

москва

камчатский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> с загрязненного побережья Камчатки, общий вес груза составляет 250 килограммов, сообщается на официальном сайте <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a>.Ранее серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – вдвое. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Вице-спикер <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Irina_JArovaja/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Яровая</a> сообщила, что возбуждено административное дело о нарушении режима деятельности на прибрежной защитной полосе или в водоохранной зоне."В час дня 4 октября самолетом в Москву отправлены пробы воды, песка, донных отложений, образцы погибших моллюсков, животных. Это 250 килограммов груза, который в столице встретят сотрудники российских центров токсикологии, химии и биологии. Работать с материалами будут специалисты с мировым именем", - говорится в сообщении.Уточняется, что пробы взяты с поверхности, из глубины и с береговой полосы в районе Халактырского пляжа, в бухтах Малая и Большая Лагерная, а также в Авачинской бухте.Отмечается, что в столицу груз сопровождает Яровая.

https://ria.ru/20201004/zagryaznenie-1578166850.html

россия

москва

камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, россия, владимир солодов, госдума рф, ирина яровая, москва, камчатский край, происшествия