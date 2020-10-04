https://ria.ru/20201004/kamchatka-1578168202.html

Яровая заявила о возбуждении дела по ситуации на Камчатке

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в связи с ситуацией на побережье Камчатки возбуждено административное дело. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T06:37

2020-10-04T06:37

2020-10-04T06:37

загрязнение воды на камчатке

владимир солодов

виктория абрамченко

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

ирина яровая

москва

камчатский край

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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Вице-спикер <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> Ирина Яровая сообщила, что в связи с ситуацией на побережье Камчатки возбуждено административное дело.Ранее серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.Как сообщает пресс-служба Яровой, она, находясь на Камчатке с рабочим визитом, получила информацию о ситуации на Халактырском пляже и выехала туда вместе с главой региона <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Солодовым</a>. Депутат обсудила происходящее с учеными и специалистами и договорилась об исследовании проб воды, микроорганизмов, водорослей и песка."Четвертого октября Ирина Яровая лично доставит с Камчатки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> забранные строго по технологии пробы, которые в столичном аэропорту будут переданы специалистам <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a>", - говорится в сообщении пресс-службы Яровой.Депутат отметила важность того, что РАН исследует космическую аэросъемку, и вся акватория будет рассмотрена в высоком разрешении за большой период времени.<a href="http://ria.ru/person_Irina_JArovaja/" target="_blank">Яровая </a>также сообщила, что связалась с главой Росрыболовства <a href="http://ria.ru/person_Ilja_SHestakov/" target="_blank" data-auto="true">Ильей Шестаковым</a>, после чего сотрудники Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии выехали в район Халактырского пляжа и Авачинской бухты для обследования и отбора проб гидробионтов."Кроме того, докладываю: было возбуждено административное производство по признакам правонарушения по статье 8.42 КоАП РФ", - цитирует пресс-служба Яровую.Статья 8.42. - "Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта".По мнению парламентария, местные надзорные органы не приняли надлежащие меры, хотя именно их реакция должна была быть незамедлительной."То, что до настоящего времени не организована работа по должному исследованию проб, оцениваю чрезвычайно негативно, и буду обсуждать этот вопрос с курирующим вице-премьером правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Viktorija_Abramchenko/" target="_blank" data-auto="true">Викторией Абрамченко</a> и генеральным прокурором РФ", - добавила депутат.Она заявила, что нормативные документы, касающиеся действий надзорных ведомств в подобных ситуациях, должны быть пересмотрены.

https://ria.ru/20201004/zagryaznenie-1578166850.html

https://ria.ru/20201003/kamchatka-sk-1578154469.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, виктория абрамченко, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, ирина яровая, москва, камчатский край, происшествия