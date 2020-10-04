https://ria.ru/20201004/gyandzha-1578181529.html

Глава Нагорного Карабаха приказал остановить огонь по Гяндже

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил, что приказал прекратить ракетный обстрел военных объектов в азербайджанском городе РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T14:53

2020-10-04T14:53

2020-10-04T14:53

араик арутюнян

генпрокуратура азербайджана

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

баку

азербайджан

армения

гянджа

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Президент непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> сообщил, что приказал прекратить ракетный обстрел военных объектов в азербайджанском городе <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гянджа</a>.На своей странице в Facebook он написал, что армия нанесла несколько ударов для их "нейтрализации".Лидер непризнанной республики также выпустил видеообращение, в котором заявил, что удар по Гяндже был предупредительным.По его словам, он поручил прекратить обстрелы, чтобы "дать время" <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a>. Арутюнян призвал азербайджанскую армию "держаться подальше от гражданского населения"."Одумайтесь, потому что мы продолжим наносить удары по военным объектам в других, если понадобится, более крупных городах", — добавил он.В свою очередь, в Баку заявили, что армия Карабаха обстреляла городскую инфраструктуру Гянджи, в результате чего пострадали мирные жители.В <a href="http://ria.ru/organization_Genprokuratura_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуре Азербайджана</a> заявили, что в результате обстрела Гянджи погиб один человек, 32 получили ранения. Против главы НКР Арутюняна возбудили уголовное дело.

https://ria.ru/20201004/gyandzha-1578179327.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

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гянджа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

араик арутюнян, генпрокуратура азербайджана, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, баку, азербайджан, армения, гянджа, в мире