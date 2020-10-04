Глава Нагорного Карабаха приказал остановить огонь по Гяндже
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил, что приказал прекратить ракетный обстрел военных объектов в азербайджанском городе Гянджа.
На своей странице в Facebook он написал, что армия нанесла несколько ударов для их "нейтрализации".
"Я поручил прекратить огонь во избежание невинных жертв среди мирного населения. Если противник не сделает соответствующих выводов, мы продолжим мощные и соразмерные удары, разрушая армию и тыл врага", — добавил Арутюнян.
Лидер непризнанной республики также выпустил видеообращение, в котором заявил, что удар по Гяндже был предупредительным.
По его словам, он поручил прекратить обстрелы, чтобы "дать время" Баку. Арутюнян призвал азербайджанскую армию "держаться подальше от гражданского населения".
"Одумайтесь, потому что мы продолжим наносить удары по военным объектам в других, если понадобится, более крупных городах", — добавил он.
В свою очередь, в Баку заявили, что армия Карабаха обстреляла городскую инфраструктуру Гянджи, в результате чего пострадали мирные жители.
"Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле военных объектов в городе Гянджа является провокационной и ложной. В результате огня противника пострадали мирные жители, гражданская инфраструктура и древние исторические постройки", — сообщил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
В Генпрокуратуре Азербайджана заявили, что в результате обстрела Гянджи погиб один человек, 32 получили ранения. Против главы НКР Арутюняна возбудили уголовное дело.