https://ria.ru/20201004/genotsid-1578187552.html

Пашинян обвинил Турцию в намерении продолжить геноцид армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вовлеченность Анкары в конфликт в Нагорном Карабахе свидетельствует о том, что Турция вознамерилась продолжить РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T17:37

2020-10-04T17:37

2020-10-04T17:37

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что вовлеченность Анкары в конфликт в Нагорном Карабахе свидетельствует о том, что Турция вознамерилась продолжить геноцид армянского населения.Глава кабинета министров Армении Пашинян дал интервью немецкому изданию <a href="https://www.bild.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bild</a>. Он также заявил в интервью, что Европе в случае неверной оценки геополитического значения ситуации в Нагорном Карабахе следует "ожидать Турцию возле Вены". По словам премьера, Анкара вербует и перевозит из Сирии террористов для борьбы с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой и Арменией, а турецкая армия напрямую вовлечена в конфликт."...я считаю, через 100 лет Турция вернулась в регион Южного Кавказа, чтобы продолжить геноцид армян", - заявил Пашинян изданию.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html

Апорт Апсыкьян Армянский парадокс - в Турции, которая почему-то предпочитает геноцидить армян, проживают сотни других народностей, в том числе и армян. А в космополитичной, не ксенофобской, не расистской Армении, почему-то, кроме армян, других национальностей практически не проживает. 25

Corddamon Только армяне быстро забыли кто тогда остановил геноцид, между прочим ценой своих жизней. Потом вдруг оказались оккупантами, первыми врагами, и вообще теми, кого и за людей не стоит считать.... 19

12

нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорно-карабахская республика, турция, азербайджан, армения, в мире