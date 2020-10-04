https://ria.ru/20201004/delo-1578182640.html
В Азербайджане завели уголовное дело против главы Карабаха
Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в отношении главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна возбуждено уголовное дело по 15 статьям РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T15:25
2020-10-04T15:25
2020-10-04T16:08
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
араик арутюнян
нагорно-карабахская республика
азербайджан
в мире
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<strong>БАКУ, 4 окт – РИА Новости.</strong> Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в отношении главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араика Арутюняна</a> возбуждено уголовное дело по 15 статьям УК республики.Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о ракетном обстреле города Гянджи. Генпрокуратура страны сообщила, что в результате артобстрела погиб один человек, ранены 32.Согласно заявлению, в отношении Арутюняна возбуждено уголовное дело по статьям "планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны", "нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов", "отдача преступных приказов во время вооруженного конфликта", "умышленное убийство)", "умышленные уничтожение или повреждение имущества", "терроризм", "организация преступного сообщества (преступной организации)", "создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп". Ведение следствия было поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.По словам <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Алиева</a>, "направлено обращение во все международные структуры для привлечения Араика Арутюняна к уголовной ответственности".Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
5
нагорно-карабахская республика
азербайджан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
араик арутюнян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, в мире
БАКУ, 4 окт – РИА Новости.
Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в отношении главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна
возбуждено уголовное дело по 15 статьям УК республики.
Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о ракетном обстреле города Гянджи. Генпрокуратура страны сообщила, что в результате артобстрела погиб один человек, ранены 32.
"Возбуждено уголовное дело по факту обстрела армянами Гянджи. По данному факту было собрано достаточно доказательств того, что "президент Нагорно-Карабахской республики" Араик Арутюнян, нарушив требования Женевской конвенции, совершил действия, направленные на умышленное убийство мирного населения, создание паники среди людей", - говорится в заявлении генпрокурора Азербайджана Кямрана Алиева.
Согласно заявлению, в отношении Арутюняна возбуждено уголовное дело по статьям "планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны", "нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов", "отдача преступных приказов во время вооруженного конфликта", "умышленное убийство)", "умышленные уничтожение или повреждение имущества", "терроризм", "организация преступного сообщества (преступной организации)", "создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп". Ведение следствия было поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.
По словам Алиева
, "направлено обращение во все международные структуры для привлечения Араика Арутюняна к уголовной ответственности".
"Принимаются необходимые меры для привлечения Араика Арутюняна, "президента" "Нагорно-Карабахской республики", и других руководителей этой незаконной структуры к уголовной ответственности за совершение преступлений против мирных жителей и против человечности, в том числе военных. В связи с этим будет направлено обращение во все международные структуры", - говорится в заявлении Генпрокурора Азербайджана.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении
впервые. Президент Азербайджана
утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция
, призвали стороны к сдержанности. Турция
заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе
.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ
во главе с тремя сопредседателями - Россией, США
и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР
не является стороной переговоров.