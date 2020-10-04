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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201004/armeniya-1578194355.html
Пашинян уверен, что Россия обеспечит безопасность Армении
Премьер Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что в случае необходимости Россия окажет помощь Еревану для обеспечения безопасности Армении, применив свои... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T21:01
2020-10-04T21:01
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
никол пашинян
владимир путин
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> выразил уверенность, что в случае необходимости Россия окажет помощь Еревану для обеспечения безопасности Армении, применив свои ВС, что предусмотрено договором между двумя странами."В Армении расположена 102-я российская военная база, у нас единая система ПВО. Договор об этой системе очень четко определяет, в каких случаях эти вооруженные силы могут использоваться также для (обеспечения) безопасности Армении... Я уверен, что Россия выполнит свои договорные обязательства, если такие случаи возникнут", - сказал премьер Армении в интервью немецкому изданию <a href="https://www.bild.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bild</a>.Ранее лидеры России, США и Франции – стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html
Пашинян и Меркель решили, что Россия будет воевать за Карабах. Фиг вам.
81
Россия, безусловно, окажет если Азербайджан нападёт на Армению. Но пока что Азербайджан и Армения воюют за кусок территории Азербайджана. НКР даже сами армяне не признали, что же они от нас хотят?
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россия
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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россия, никол пашинян, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Пашинян уверен, что Россия обеспечит безопасность Армении

21:01 04.10.2020
 
© Sputnik / Асатур ЕсаянцРоссийская военная база в Гюмри
Российская военная база в Гюмри - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что в случае необходимости Россия окажет помощь Еревану для обеспечения безопасности Армении, применив свои ВС, что предусмотрено договором между двумя странами.
"В Армении расположена 102-я российская военная база, у нас единая система ПВО. Договор об этой системе очень четко определяет, в каких случаях эти вооруженные силы могут использоваться также для (обеспечения) безопасности Армении... Я уверен, что Россия выполнит свои договорные обязательства, если такие случаи возникнут", - сказал премьер Армении в интервью немецкому изданию Bild.
Местный житель показывает комнату пострадавшего после обстрелов дома в городе Мартуни непризнанной Нагорно-Карабахской Республики - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Россия не допустит большой армяно-азербайджанской войны
Ранее лидеры России, США и Франции – стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Подразделения азербайджанской армии наносят артиллерийские удары - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 08:00
Может ли Турция вытеснить Россию из Закавказья?
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияНикол ПашинянВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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