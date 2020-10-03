https://ria.ru/20201003/venera-1578137900.html

Россия может отправить срочную миссию для поиска жизни на Венере

Российская программа исследования Венеры включает три миссии в 2029-2034 годах, но ее могут дополнить срочной отправкой в 2027 году станции для поиска признаков РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T02:28

2020-10-03T02:28

2020-10-03T07:29

риа наука

россия

венера

космос - риа наука

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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Российская программа исследования <a href="https://ria.ru/keyword_Venera/" target="_blank">Венеры</a> включает три миссии в 2029-2034 годах, но ее могут дополнить срочной отправкой в 2027 году станции для поиска признаков жизни в атмосфере этой планеты, сообщил представитель НПО имени Лавочкина (предприятие "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank">Роскосмоса</a>").В сентябре британские и американские ученые заявили об обнаружении в атмосфере Венеры фосфина, который может иметь биологическое происхождение. Его вырабатывают микроорганизмы, которые не используют для дыхания кислород.Однако исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-bloshenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Блошенко</a> заявил, что биомаркеры в атмосфере Венеры не могут считаться объективным доказательством наличия жизни, достоверные научные данные могут быть получены только при контактном исследовании планеты."Сейчас оценивается возможность в 2027 году "быстрой" дополнительной атмосферной целевой экспедиции для исследования источника фосфинов", - говорится в презентации, показанной представителем НПО имени Лавочкина на "Днях космической науки" в <a href="http://ria.ru/organization_Institut_kosmicheskikh_issledovanijj/" target="_blank" data-auto="true">Институте космических исследований</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>.В НПО имени Лавочкина сообщили, что пока российская программа исследования Венеры включает три миссии. Первая - "Венера-Д" с запуском в ноябре 2029 года для изучения поверхности, атмосферы, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры.Вторая миссия, планируемая к отправке в июне 2031 года, должна продолжить исследование атмосферы планеты, третья в июне 2034 года - доставить на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a> образцы атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры.В сентябре 2020 года "Роскосмос" решил реализовать миссию "Венера-Д" как национальную, а не как совместную с США.

https://ria.ru/20200918/mars-1577444294.html

https://ria.ru/20200917/venera-1577362419.html

Лысый Кучерявый Опять пенсионный возраст повысют. 108

Александр Аникин Если в составе миссии будут находиться члены ер, то и на Венере жизни не станет. 99

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, венера, космос - риа наука