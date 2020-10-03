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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201003/tramp-1578137405.html
Трамп опубликовал видеообращение перед госпитализацией с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп прибыл в военный госпиталь, а перед этим опубликовал в Twitter видеообращение, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T01:46
2020-10-03T10:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> прибыл в военный госпиталь, а перед этим опубликовал в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> видеообращение, передает корреспондент РИА Новости.Вертолет американского лидера приземлился на лужайке перед госпиталем имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона.В видео Трамп подтвердил, что отправляется на лечение.Позже врач Трампа Шон Конли сообщил, что тому начали давать препарат ремдесивир.Накануне стало известно, что тест Трампа на коронавирус оказался положительным. Заболела и его супруга. По словам президента, они сразу ушли на карантин. Все предвыборные мероприятия решили отложить или перенести в онлайн-формат.По словам Конли, Трамп чувствовал себя "утомленным, но в хорошем настроении". Ему сделали инъекцию коктейля антител против коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Вся Россия переживает, как там наш Трамп
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"Я устал. Я заболел. Всё хорошо. Я не ухожу. Не так сели... Майк Пенс - вице-президент! Пересядьте". ))
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сша
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Трамп опубликовал видеообращение перед госпитализацией с коронавирусом

01:46 03.10.2020 (обновлено: 10:22 03.10.2020)
 
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп направляется в военный госпиталь
Дональд Трамп направляется в военный госпиталь - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл в военный госпиталь, а перед этим опубликовал в Twitter видеообращение, передает корреспондент РИА Новости.
Вертолет американского лидера приземлился на лужайке перед госпиталем имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона.
В видео Трамп подтвердил, что отправляется на лечение.

"Думаю, что у меня все хорошо, но надо убедиться, что все будет в порядке", — сказал он. При этом вид у него был как при легком недомогании.

Позже врач Трампа Шон Конли сообщил, что тому начали давать препарат ремдесивир.
Накануне стало известно, что тест Трампа на коронавирус оказался положительным. Заболела и его супруга. По словам президента, они сразу ушли на карантин. Все предвыборные мероприятия решили отложить или перенести в онлайн-формат.
По словам Конли, Трамп чувствовал себя "утомленным, но в хорошем настроении". Ему сделали инъекцию коктейля антител против коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
 
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