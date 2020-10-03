https://ria.ru/20201003/tramp-1578137405.html

Трамп опубликовал видеообращение перед госпитализацией с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп прибыл в военный госпиталь, а перед этим опубликовал в Twitter видеообращение, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T01:46

2020-10-03T01:46

2020-10-03T10:22

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> прибыл в военный госпиталь, а перед этим опубликовал в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> видеообращение, передает корреспондент РИА Новости.Вертолет американского лидера приземлился на лужайке перед госпиталем имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона.В видео Трамп подтвердил, что отправляется на лечение.Позже врач Трампа Шон Конли сообщил, что тому начали давать препарат ремдесивир.Накануне стало известно, что тест Трампа на коронавирус оказался положительным. Заболела и его супруга. По словам президента, они сразу ушли на карантин. Все предвыборные мероприятия решили отложить или перенести в онлайн-формат.По словам Конли, Трамп чувствовал себя "утомленным, но в хорошем настроении". Ему сделали инъекцию коктейля антител против коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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Александр Аникин "Я устал. Я заболел. Всё хорошо. Я не ухожу. Не так сели... Майк Пенс - вице-президент! Пересядьте". )) 29

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире