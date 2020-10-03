Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20201003/siriya-1578152397.html
Эрдоган пригрозил провести новую военную операцию на севере Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если обещания, данные Анкаре по выводу курдских формирований с севера Сирии, не будут выполнены, то она сама... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T15:26
2020-10-03T18:05
война в сирии
война в сирии
турция
сирия
реджеп тайип эрдоган
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219316_0:181:3072:1909_1400x0_80_0_0_62dbd5e0fe632f9dd13a01143902f934.jpg
<strong>АНКАРА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если обещания, данные Анкаре по выводу курдских формирований с севера <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, не будут выполнены, то она сама займется решением этого вопроса."Когда мы разрушили террористический коридор, который пытались построить вдоль наших границ, мы показали, что наши сирийские братья не одиноки. Террористические зоны, которые все еще существуют в Сирии, либо должны быть очищены, как нам было обещано, либо мы придем и сделаем это сами", — сказал он, выступая в режиме видеоконференции на открытии водохранилища в провинции <a href="http://ria.ru/location_Hatay_Province/" target="_blank" data-auto="true">Хатай</a>.При этом Эрдоган подчеркнул, что для Турции неприемлемы любые шаги, которые приведут к новой гуманитарной катастрофе в Идлибе.В октябре прошлого года Вашингтон и Анкара договорились о приостановке турецкой военной операции "Источник мира" и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно.Дамаск неоднократно называл присутствие турецких сил на приграничной территории Сирии незаконным и призывал Анкару вывести войска.С Россией Турция, в свою очередь, подписала меморандум о взаимопонимании, который предусматривал ввод на сирийскую сторону границы за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов. Отвод курдов завершился досрочно, после этого началось совместное российско-турецкое патрулирование этого района.
https://radiosputnik.ria.ru/20200927/siriya-1577833095.html
https://ria.ru/20200806/1575415362.html
Вот Путин никому никогда не угрожает, потому что сильный и уравновешенный политик. Угрожать и нападать чуть что - это удел психопатов и истериков...
330
Это говорит человек, который поддерживает террористов. Слишком миндальничаем мы с этим отморозком....
237
116
турция
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219316_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_d503015963509079629faa724f071f69.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
война в сирии, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эрдоган пригрозил провести новую военную операцию на севере Сирии

15:26 03.10.2020 (обновлено: 18:05 03.10.2020)
 
© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Читать ria.ru в
АНКАРА, 3 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если обещания, данные Анкаре по выводу курдских формирований с севера Сирии, не будут выполнены, то она сама займется решением этого вопроса.
"Когда мы разрушили террористический коридор, который пытались построить вдоль наших границ, мы показали, что наши сирийские братья не одиноки. Террористические зоны, которые все еще существуют в Сирии, либо должны быть очищены, как нам было обещано, либо мы придем и сделаем это сами", — сказал он, выступая в режиме видеоконференции на открытии водохранилища в провинции Хатай.
Израильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 10:33
Не пожалеем сил. В Сирии пообещали дать отпор оккупации Турции и США
При этом Эрдоган подчеркнул, что для Турции неприемлемы любые шаги, которые приведут к новой гуманитарной катастрофе в Идлибе.
В октябре прошлого года Вашингтон и Анкара договорились о приостановке турецкой военной операции "Источник мира" и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно.
Дамаск неоднократно называл присутствие турецких сил на приграничной территории Сирии незаконным и призывал Анкару вывести войска.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа, 08:00Война в Сирии
"Очистить Идлиб от террористов". Россия и Турция избавляются от радикалов
С Россией Турция, в свою очередь, подписала меморандум о взаимопонимании, который предусматривал ввод на сирийскую сторону границы за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов. Отвод курдов завершился досрочно, после этого началось совместное российско-турецкое патрулирование этого района.
 
Обсудить116
Война в СирииВойна в СирииТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10"Требуют крови": Познер рассказал о планах США "наказать" Россию
02:07СМИ сообщило о вооруженном нападении на бар в Мехико, есть погибшие
02:03Заболевший COVID-19 Трамп обратился к американцам
02:02Ереван показал кадры отступления азербайджанского подразделения
02:01Эксперт рассказал, как вернуть деньги, отправленные мошенникам
02:00В Роспотребнадзоре предупредили об опасности женских сумок
01:49Источник сообщил о вероятной гибели пяти военных при взрыве в Афганистане
01:14Глава Камчатки предложит создать единую систему мониторинга экологии
01:08Губернатор Камчатки пригрозил увольнениями из-за загрязнения воды
00:56В Калифорнии могут исчезнуть знаменитые деревья Джошуа
00:49Лидер НКР рассказал об улучшении позиций армии Карабаха
00:41В работе Telegram произошел сбой
00:33Песков озвучил условие для отправки российских миротворцев в Карабах
00:18Лидер республиканцев в сенате США рассказал о самочувствии Трампа
23:53Пашинян заявил Меркель об участии Турции и наемников в боях в Карабахе
23:41В Баку заявили об уничтожении четырех армянских танков в Карабахе
23:39В Британии выявили рекордное число новых случаев коронавируса
23:21В Госдуме прокомментировали заявление Пашиняна о миротворцах в Карабахе
23:04В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
22:35В Армении рассказали о ситуации на линии соприкосновения
Лента новостейМолния