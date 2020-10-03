https://ria.ru/20201003/siriya-1578152397.html

Эрдоган пригрозил провести новую военную операцию на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если обещания, данные Анкаре по выводу курдских формирований с севера Сирии, не будут выполнены, то она сама... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T15:26

2020-10-03T15:26

2020-10-03T18:05

война в сирии

война в сирии

турция

сирия

реджеп тайип эрдоган

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219316_0:181:3072:1909_1400x0_80_0_0_62dbd5e0fe632f9dd13a01143902f934.jpg

<strong>АНКАРА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если обещания, данные Анкаре по выводу курдских формирований с севера <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, не будут выполнены, то она сама займется решением этого вопроса."Когда мы разрушили террористический коридор, который пытались построить вдоль наших границ, мы показали, что наши сирийские братья не одиноки. Террористические зоны, которые все еще существуют в Сирии, либо должны быть очищены, как нам было обещано, либо мы придем и сделаем это сами", — сказал он, выступая в режиме видеоконференции на открытии водохранилища в провинции <a href="http://ria.ru/location_Hatay_Province/" target="_blank" data-auto="true">Хатай</a>.При этом Эрдоган подчеркнул, что для Турции неприемлемы любые шаги, которые приведут к новой гуманитарной катастрофе в Идлибе.В октябре прошлого года Вашингтон и Анкара договорились о приостановке турецкой военной операции "Источник мира" и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно.Дамаск неоднократно называл присутствие турецких сил на приграничной территории Сирии незаконным и призывал Анкару вывести войска.С Россией Турция, в свою очередь, подписала меморандум о взаимопонимании, который предусматривал ввод на сирийскую сторону границы за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов. Отвод курдов завершился досрочно, после этого началось совместное российско-турецкое патрулирование этого района.

https://radiosputnik.ria.ru/20200927/siriya-1577833095.html

https://ria.ru/20200806/1575415362.html

Nikolay Plotnikov Вот Путин никому никогда не угрожает, потому что сильный и уравновешенный политик. Угрожать и нападать чуть что - это удел психопатов и истериков... 330

Стас Титов Это говорит человек, который поддерживает террористов. Слишком миндальничаем мы с этим отморозком.... 237

116

турция

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

война в сирии, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, в мире