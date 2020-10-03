https://ria.ru/20201003/siriya-1578152397.html
Эрдоган пригрозил провести новую военную операцию на севере Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если обещания, данные Анкаре по выводу курдских формирований с севера Сирии, не будут выполнены, то она сама... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T15:26
2020-10-03T15:26
2020-10-03T18:05
война в сирии
война в сирии
турция
сирия
реджеп тайип эрдоган
в мире
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<strong>АНКАРА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если обещания, данные Анкаре по выводу курдских формирований с севера <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, не будут выполнены, то она сама займется решением этого вопроса."Когда мы разрушили террористический коридор, который пытались построить вдоль наших границ, мы показали, что наши сирийские братья не одиноки. Террористические зоны, которые все еще существуют в Сирии, либо должны быть очищены, как нам было обещано, либо мы придем и сделаем это сами", — сказал он, выступая в режиме видеоконференции на открытии водохранилища в провинции <a href="http://ria.ru/location_Hatay_Province/" target="_blank" data-auto="true">Хатай</a>.При этом Эрдоган подчеркнул, что для Турции неприемлемы любые шаги, которые приведут к новой гуманитарной катастрофе в Идлибе.В октябре прошлого года Вашингтон и Анкара договорились о приостановке турецкой военной операции "Источник мира" и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно.Дамаск неоднократно называл присутствие турецких сил на приграничной территории Сирии незаконным и призывал Анкару вывести войска.С Россией Турция, в свою очередь, подписала меморандум о взаимопонимании, который предусматривал ввод на сирийскую сторону границы за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов. Отвод курдов завершился досрочно, после этого началось совместное российско-турецкое патрулирование этого района.
https://radiosputnik.ria.ru/20200927/siriya-1577833095.html
https://ria.ru/20200806/1575415362.html
Nikolay Plotnikov
Вот Путин никому никогда не угрожает, потому что сильный и уравновешенный политик. Угрожать и нападать чуть что - это удел психопатов и истериков...
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Стас Титов
Это говорит человек, который поддерживает террористов. Слишком миндальничаем мы с этим отморозком....
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турция
сирия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
война в сирии, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, в мире