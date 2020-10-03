https://ria.ru/20201003/sibir-1578125098.html

Открываем Сибирь: запущен новый масштабный маршрут для туристов

Прикоснуться к традиционной бурятской культуре, увидеть уникальные элементы томского деревянного зодчества, посетить Байкал и познакомиться с пугливыми нерпами, РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T08:00

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Прикоснуться к традиционной бурятской культуре, увидеть уникальные элементы томского деревянного зодчества, посетить Байкал и познакомиться с пугливыми нерпами, послушать легенды о хранителях красноярского парка "Ергаки" и встретить закат на хребтах Алтая – все это доступно любителям путешествовать в рамках нового туристического маршрута "Золотое кольцо Сибири", который растянулся на десять тысяч километров по десяти живописным регионам страны.Проект разработан командой Томского отделения РГО и с сегодняшнего дня открыт для туристов. На странице <a href="https://siberia.rgo.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">спецпроекта</a>, посвященного маршруту, размещена подробная карта с описанием всех ключевых точек. Первым, кто решил отправиться в масштабное путешествие по Сибири, стал томский путешественник Егор Ковальчук. За 33 дня он планирует объехать на велосипеде Новосибирск, Белокуриху, Горно-Алтайск, Артыбаш, Кату-Ярык, Акташ, Шерегеш, Новокузнецк, Абакан, Шушенское, Кызыл, Иркутск и Улан-Удэ."Маршрут проходит в октябре и ноябре в непростых условиях, и для меня как для спортсмена это, конечно же, вызов. Моя задача – показать Сибирь, мир природы, а также рассказать о том, как важно заниматься при этом спортом", – приводят слова путешественника в пресс-службе администрации Томской области.

https://ria.ru/20200806/1575317161.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хорошие новости, российское географическое общество, томская область