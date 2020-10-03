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https://ria.ru/20201003/sibir-1578125098.html
Открываем Сибирь: запущен новый масштабный маршрут для туристов
Прикоснуться к традиционной бурятской культуре, увидеть уникальные элементы томского деревянного зодчества, посетить Байкал и познакомиться с пугливыми нерпами, РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T08:00
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хорошие новости
россия
хорошие новости
российское географическое общество
томская область
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Прикоснуться к традиционной бурятской культуре, увидеть уникальные элементы томского деревянного зодчества, посетить Байкал и познакомиться с пугливыми нерпами, послушать легенды о хранителях красноярского парка "Ергаки" и встретить закат на хребтах Алтая – все это доступно любителям путешествовать в рамках нового туристического маршрута "Золотое кольцо Сибири", который растянулся на десять тысяч километров по десяти живописным регионам страны.Проект разработан командой Томского отделения РГО и с сегодняшнего дня открыт для туристов. На странице <a href="https://siberia.rgo.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">спецпроекта</a>, посвященного маршруту, размещена подробная карта с описанием всех ключевых точек. Первым, кто решил отправиться в масштабное путешествие по Сибири, стал томский путешественник Егор Ковальчук. За 33 дня он планирует объехать на велосипеде Новосибирск, Белокуриху, Горно-Алтайск, Артыбаш, Кату-Ярык, Акташ, Шерегеш, Новокузнецк, Абакан, Шушенское, Кызыл, Иркутск и Улан-Удэ."Маршрут проходит в октябре и ноябре в непростых условиях, и для меня как для спортсмена это, конечно же, вызов. Моя задача – показать Сибирь, мир природы, а также рассказать о том, как важно заниматься при этом спортом", – приводят слова путешественника в пресс-службе администрации Томской области.
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россия
томская область
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Новости
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россия, хорошие новости, российское географическое общество, томская область

Открываем Сибирь: запущен новый масштабный маршрут для туристов

08:00 03.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл ШипицинМыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Прикоснуться к традиционной бурятской культуре, увидеть уникальные элементы томского деревянного зодчества, посетить Байкал и познакомиться с пугливыми нерпами, послушать легенды о хранителях красноярского парка "Ергаки" и встретить закат на хребтах Алтая – все это доступно любителям путешествовать в рамках нового туристического маршрута "Золотое кольцо Сибири", который растянулся на десять тысяч километров по десяти живописным регионам страны.
Проект разработан командой Томского отделения РГО и с сегодняшнего дня открыт для туристов. На странице спецпроекта, посвященного маршруту, размещена подробная карта с описанием всех ключевых точек.
Бронзовая скульптура мальчика с кувшином, из которого льется целебная вода в Тункинском районе республики Бурятия - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа, 08:00Хорошие новости
Не только Байкал: зачем нужно ехать на курорты Бурятии
Первым, кто решил отправиться в масштабное путешествие по Сибири, стал томский путешественник Егор Ковальчук. За 33 дня он планирует объехать на велосипеде Новосибирск, Белокуриху, Горно-Алтайск, Артыбаш, Кату-Ярык, Акташ, Шерегеш, Новокузнецк, Абакан, Шушенское, Кызыл, Иркутск и Улан-Удэ.
"Маршрут проходит в октябре и ноябре в непростых условиях, и для меня как для спортсмена это, конечно же, вызов. Моя задача – показать Сибирь, мир природы, а также рассказать о том, как важно заниматься при этом спортом", – приводят слова путешественника в пресс-службе администрации Томской области.
Государственный природный заповедник Столбы - РИА Новости, 1920, 10.10.2013
10 октября 2013, 09:00
"Столбы" - туристическая мекка КрасноярскаСкальный заповедник "Столбы", расположенный рядом с Красноярском, привлекает внимание туристов и отдыхающих вот уже более 150 лет. Ежегодно его посещают сотни тысяч человек со всего мира, а постоянные посетители образуют особое общественное движение "столбистов".
 
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