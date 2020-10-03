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Минпросвещения рассказало, планирует ли общий перевод школ на удаленку
Решений о массовом переводе российских школ на дистанционное обучение у Минпросвещения нет, заявил замминистра просвещения Денис Грибов. РИА Новости, 03.10.2020
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общество
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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК, 3 окт — РИА Новости.</strong> Решений о массовом переводе российских школ на дистанционное обучение у <a href="https://edu.gov.ru/" target="_blank">Минпросвещения</a> нет, заявил замминистра просвещения Денис Грибов.Он отметил, что в разных регионах эпидемиологическая ситуация разная, переход происходит, только если обнаруживается очаг. В Минпросвещения надеются, что в стране эпидобстановка изменится в лучшую сторону за время школьных каникул.Он также отметил, что решение о переводе школ на каникулы принимается на уровне регионов, общего решения по стране нет.
https://ria.ru/20201002/kanikuly-1578105069.html
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РИА Новости
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общество

Минпросвещения рассказало, планирует ли общий перевод школ на удаленку

15:30 03.10.2020 (обновлено: 18:02 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики во время урока
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 3 окт — РИА Новости. Решений о массовом переводе российских школ на дистанционное обучение у Минпросвещения нет, заявил замминистра просвещения Денис Грибов.
Он отметил, что в разных регионах эпидемиологическая ситуация разная, переход происходит, только если обнаруживается очаг. В Минпросвещения надеются, что в стране эпидобстановка изменится в лучшую сторону за время школьных каникул.

"Нет", — сказал Грибов, отвечая на вопрос журналистов о том, идет ли сейчас речь о массовом переводе школ на дистанционное обучение.

Он также отметил, что решение о переводе школ на каникулы принимается на уровне регионов, общего решения по стране нет.
Ученики на территории школы - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Эпидемиолог оценил решение ввести длинные каникулы в московских школах
 
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