https://ria.ru/20201003/shkoly-1578152525.html

Минпросвещения рассказало, планирует ли общий перевод школ на удаленку

Решений о массовом переводе российских школ на дистанционное обучение у Минпросвещения нет, заявил замминистра просвещения Денис Грибов. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T15:30

2020-10-03T15:30

2020-10-03T18:02

общество

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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК, 3 окт — РИА Новости.</strong> Решений о массовом переводе российских школ на дистанционное обучение у <a href="https://edu.gov.ru/" target="_blank">Минпросвещения</a> нет, заявил замминистра просвещения Денис Грибов.Он отметил, что в разных регионах эпидемиологическая ситуация разная, переход происходит, только если обнаруживается очаг. В Минпросвещения надеются, что в стране эпидобстановка изменится в лучшую сторону за время школьных каникул.Он также отметил, что решение о переводе школ на каникулы принимается на уровне регионов, общего решения по стране нет.

https://ria.ru/20201002/kanikuly-1578105069.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество