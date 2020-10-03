https://ria.ru/20201003/shkoly-1578152525.html
Минпросвещения рассказало, планирует ли общий перевод школ на удаленку
Решений о массовом переводе российских школ на дистанционное обучение у Минпросвещения нет, заявил замминистра просвещения Денис Грибов. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T15:30
2020-10-03T15:30
2020-10-03T18:02
общество
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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК, 3 окт — РИА Новости.</strong> Решений о массовом переводе российских школ на дистанционное обучение у <a href="https://edu.gov.ru/" target="_blank">Минпросвещения</a> нет, заявил замминистра просвещения Денис Грибов.Он отметил, что в разных регионах эпидемиологическая ситуация разная, переход происходит, только если обнаруживается очаг. В Минпросвещения надеются, что в стране эпидобстановка изменится в лучшую сторону за время школьных каникул.Он также отметил, что решение о переводе школ на каникулы принимается на уровне регионов, общего решения по стране нет.
https://ria.ru/20201002/kanikuly-1578105069.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество