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В Приамурье задержали подозреваемого в стрельбе по детям из пневматики
Мужчина, подозреваемый в стрельбе по детям из пневматического ружья, задержан в Сковородино Амурской области, возбуждено уголовное дело о хулиганстве,... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T07:23
2020-10-03T09:41
амурская область
происшествия
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 окт — РИА Новости.</strong> Мужчина, подозреваемый в стрельбе по детям из пневматического ружья, задержан в <a href="http://ria.ru/location_Skovorodino/" target="_blank" data-auto="true">Сковородино</a> <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия, сообщает СУСК России по региону.Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев.Видео происшествия опубликовал Instagram-паблик kriminal.blg, в ролике голос (предположительно школьника) рассказывает, что ему "прилетел в живот от "воздушки" патрон", демонстрируется и сам патрон."Вот так вот депутат города Сковородино <a href="http://ria.ru/location_Skovorodinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Сковородинского района</a> делает вот так вот. Вот за поле, за то, что мы пришли на поле (стадион. — Прим. ред.) поиграть", — комментируется за кадром.
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амурская область, происшествия

В Приамурье задержали подозреваемого в стрельбе по детям из пневматики

07:23 03.10.2020 (обновлено: 09:41 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 окт — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в стрельбе по детям из пневматического ружья, задержан в Сковородино Амурской области, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия, сообщает СУСК России по региону.

"Согласно данным следствия, вечером 30 сентября 2020 года в городе Сковородино подозреваемый произвел несколько выстрелов из спортивного пневматического ружья по несовершеннолетним, находившимся на территории спортивного стадиона образовательного учреждения <…> Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", — сообщает СК.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев.
Видео происшествия опубликовал Instagram-паблик kriminal.blg, в ролике голос (предположительно школьника) рассказывает, что ему "прилетел в живот от "воздушки" патрон", демонстрируется и сам патрон.
"Вот так вот депутат города Сковородино Сковородинского района делает вот так вот. Вот за поле, за то, что мы пришли на поле (стадион. — Прим. ред.) поиграть", — комментируется за кадром.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2020
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Амурская областьПроисшествия
 
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