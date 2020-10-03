https://ria.ru/20201003/ruzhe-1578138969.html
В Приамурье задержали подозреваемого в стрельбе по детям из пневматики
Мужчина, подозреваемый в стрельбе по детям из пневматического ружья, задержан в Сковородино Амурской области, возбуждено уголовное дело о хулиганстве,... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T07:23
2020-10-03T07:23
2020-10-03T09:41
амурская область
происшествия
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 окт — РИА Новости.</strong> Мужчина, подозреваемый в стрельбе по детям из пневматического ружья, задержан в <a href="http://ria.ru/location_Skovorodino/" target="_blank" data-auto="true">Сковородино</a> <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия, сообщает СУСК России по региону.Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев.Видео происшествия опубликовал Instagram-паблик kriminal.blg, в ролике голос (предположительно школьника) рассказывает, что ему "прилетел в живот от "воздушки" патрон", демонстрируется и сам патрон."Вот так вот депутат города Сковородино <a href="http://ria.ru/location_Skovorodinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Сковородинского района</a> делает вот так вот. Вот за поле, за то, что мы пришли на поле (стадион. — Прим. ред.) поиграть", — комментируется за кадром.
https://ria.ru/20200521/1571781806.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, происшествия