СМИ: турецкие журналисты попали под обстрел в Карабахе
© AP Photo / Armenian Defense MinistryВоеннослужащий стреляет из пушки по позициям вооруженных сил Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
© AP Photo / Armenian Defense Ministry
АНКАРА, 3 окт - РИА Новости. Артиллерийский снаряд, выпущенный ВС Армении, упал в районе, где проводили съемки турецкие журналисты, освещающие военный конфликт в Нагорном Карабахе, передает агентство Anadolu.
Отмечается, что под обстрел в Тертерском районе Азербайджана попали журналисты Anadolu, телеканала TRT и агентства İHA, которым удалось спастись.
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Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.