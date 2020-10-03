МИД назвал заявление Германии по ситуации с Навальным откровенной ложью
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Москва расценивает как откровенную ложь заявления официальных представителей ФРГ о якобы отсутствующей в России готовности к диалогу с Берлином по профильным двусторонним механизмам в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, говорится в комментарии МИД РФ в связи с заявлениями в ходе дебатов в бундестаге.
В ведомстве отметили, что в Германии "не снижается градус искусственно раздуваемой истерии в контексте ситуации вокруг Навального".
"Обратили внимание, что при воспроизведении немецкими политиками самого высокого ранга очередной порции надуманных и безосновательных обвинений и угроз в адрес нашей страны был упомянут парадоксальный тезис о якобы отсутствующей в России готовности к диалогу с Германией в рамках существующих профильных двусторонних механизмов", - указали в МИД РФ.
"Рассматриваем подобные заявления не иначе как откровенную ложь. Напоминаем в этой связи, что германской стороной продолжают последовательно игнорироваться предложения по налаживанию практического взаимодействия в интересах выяснения обстоятельств так называемого "отравления" Навального в рамках правовой помощи и консультаций на основе положений КЗХО", - отмечается в сообщении.
В МИД РФ напомнили, что не получила отклика и инициатива руководителей депутатских "групп дружбы" в Госдуме России и бундестаге Германии о проведении "конструктивного и беспристрастного расследования" инцидента.
"До сих пор не поступало реакции на письмо наших депутатов с предложением о введении совместного российско-германского парламентского контроля за ходом расследования инцидента с Навальным", - добавили в МИД РФ.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
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Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.