https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578146362.html

Берлин допустил санкции против Москвы из-за Навального

России не избежать санкций Евросоюза по делу Алексея Навального, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит выводы, сделанные в... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T12:22

2020-10-03T12:22

2020-10-03T21:50

госпитализация алексея навального

россия

хайко маас

алексей навальный

мид германии

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 3 окт — РИА Новости.</strong> России не избежать санкций Евросоюза по делу Алексея Навального, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит выводы, сделанные в Германии, Швеции и Франции, заявил министр иностранных дел Германии <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> в интервью порталу <a href="https://www.t-online.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">t-online</a>."Если результат немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердится, будет четкий ответ из ЕС. Я в этом уверен", — сказал Маас. Каким именно будет этот ответ, он уточнять не стал, заявив только, что государства ЕС "решат это вместе".Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже блогера перевезли в немецкую клинику "Шарите". Почти три недели он провел в коме, но затем пришел в себя, а 23 сентября его выписали из больницы. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.Власти Германии утверждают, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Эти выводы, заявляют в Берлине, подтвердили лаборатории Швеции и Франции, исследование по запросу Германии проводит и Организация по запрещению химического оружия. Москва отправила в Германию три запроса о правовой помощи, в том числе просила предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории. Однако ответа так и не получила. При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.На фоне ситуации с Навальным многие западные политики призывают ввести против России новые санкции. Как заявил российский МИД, если меры будут применены, оставлять их без реакции нельзя как исходя из законов дипломатии, так и в целях ограничения негативного влияния Запада на планы России и ее союзников.

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html

https://ria.ru/20200902/novichok-1576651147.html

Александр Белый "России не уйти от санкций...если результат немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердится в ОЗХО". То-есть, любые лаборатории, кроме российских. И никакой передачи Германией России результатов бундесклиники, хотя Германия и обещала. И, значит, безо всякого сравнения результатов омской и немецкой клиник. Очевидное хамство и гнусное поведение западных "коллег" говорит об одном: России объявлена война. Пока, слава Богу, без обмена ракетными ударами. Но ответить на хамство "коллег" необходимо. Дальнейшая вежливость и призывы к разуму западных "коллег" бессмысленны. 394

Ольга Занкова и все эти лаборатории НЕ опубликуют данные и НЕ предоставят результаты России. А нас будут заставлять "каяться".. Не ново.. Вот только на ЧТО надеется навальный, заявив о возвращении в Россию? Он реально думает, что количество его сторонников после такого оплевывания России из-за его "драгоценного здоровья" резко вырастет? Мне. к примеру, на него раньше было фиолетово - есть он или не его - не волновало. Но после всего ЭТОГО... 378

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, хайко маас, алексей навальный, мид германии, в мире