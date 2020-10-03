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https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578146362.html
Берлин допустил санкции против Москвы из-за Навального
России не избежать санкций Евросоюза по делу Алексея Навального, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит выводы, сделанные в... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T12:22
2020-10-03T21:50
госпитализация алексея навального
россия
хайко маас
алексей навальный
мид германии
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 3 окт — РИА Новости.</strong> России не избежать санкций Евросоюза по делу Алексея Навального, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит выводы, сделанные в Германии, Швеции и Франции, заявил министр иностранных дел Германии <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> в интервью порталу <a href="https://www.t-online.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">t-online</a>."Если результат немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердится, будет четкий ответ из ЕС. Я в этом уверен", — сказал Маас. Каким именно будет этот ответ, он уточнять не стал, заявив только, что государства ЕС "решат это вместе".Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже блогера перевезли в немецкую клинику "Шарите". Почти три недели он провел в коме, но затем пришел в себя, а 23 сентября его выписали из больницы. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.Власти Германии утверждают, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Эти выводы, заявляют в Берлине, подтвердили лаборатории Швеции и Франции, исследование по запросу Германии проводит и Организация по запрещению химического оружия. Москва отправила в Германию три запроса о правовой помощи, в том числе просила предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории. Однако ответа так и не получила. При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.На фоне ситуации с Навальным многие западные политики призывают ввести против России новые санкции. Как заявил российский МИД, если меры будут применены, оставлять их без реакции нельзя как исходя из законов дипломатии, так и в целях ограничения негативного влияния Запада на планы России и ее союзников.
https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
https://ria.ru/20200902/novichok-1576651147.html
"России не уйти от санкций...если результат немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердится в ОЗХО". То-есть, любые лаборатории, кроме российских. И никакой передачи Германией России результатов бундесклиники, хотя Германия и обещала. И, значит, безо всякого сравнения результатов омской и немецкой клиник. Очевидное хамство и гнусное поведение западных "коллег" говорит об одном: России объявлена война. Пока, слава Богу, без обмена ракетными ударами. Но ответить на хамство "коллег" необходимо. Дальнейшая вежливость и призывы к разуму западных "коллег" бессмысленны.
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и все эти лаборатории НЕ опубликуют данные и НЕ предоставят результаты России. А нас будут заставлять "каяться".. Не ново.. Вот только на ЧТО надеется навальный, заявив о возвращении в Россию? Он реально думает, что количество его сторонников после такого оплевывания России из-за его "драгоценного здоровья" резко вырастет? Мне. к примеру, на него раньше было фиолетово - есть он или не его - не волновало. Но после всего ЭТОГО...
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россия
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госпитализация алексея навального, россия, хайко маас, алексей навальный, мид германии, в мире

Берлин допустил санкции против Москвы из-за Навального

12:22 03.10.2020 (обновлено: 21:50 03.10.2020)
 
© AP Photo / dpa / Christoph SoederЗдание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине
Здание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© AP Photo / dpa / Christoph Soeder
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БЕРЛИН, 3 окт — РИА Новости. России не избежать санкций Евросоюза по делу Алексея Навального, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит выводы, сделанные в Германии, Швеции и Франции, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью порталу t-online.
"Если результат немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердится, будет четкий ответ из ЕС. Я в этом уверен", — сказал Маас.
Портрет Алексея Навального с подписью отравлен у здания посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
Вчера, 08:00
Зачем Навальный играет с немцами в "Новичок"?
Каким именно будет этот ответ, он уточнять не стал, заявив только, что государства ЕС "решат это вместе".

"Убежден, что от санкций не уйти", — добавил Маас, отметив, что ограничения всегда должны быть "адресными и соразмерными".

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже блогера перевезли в немецкую клинику "Шарите". Почти три недели он провел в коме, но затем пришел в себя, а 23 сентября его выписали из больницы. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.
Алексей Навальный во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 08:00
Германия заставит замолчать Алексея Навального
Власти Германии утверждают, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Эти выводы, заявляют в Берлине, подтвердили лаборатории Швеции и Франции, исследование по запросу Германии проводит и Организация по запрещению химического оружия.
Москва отправила в Германию три запроса о правовой помощи, в том числе просила предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории. Однако ответа так и не получила.
При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
На фоне ситуации с Навальным многие западные политики призывают ввести против России новые санкции. Как заявил российский МИД, если меры будут применены, оставлять их без реакции нельзя как исходя из законов дипломатии, так и в целях ограничения негативного влияния Запада на планы России и ее союзников.
Военнослужащие во время проведения плановой проверки металлических контейнеров с отравляющими веществами на складе химического оружия - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 20:44
Нервно-паралитическое вещество "Новичок"
 
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияХайко МаасАлексей НавальныйМИД ГерманииВ мире
 
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