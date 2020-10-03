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В Германии призвали не допустить "ледникового периода" в отношениях с РФ
Отношения России и Германии не должны скатиться в "ледниковый период" из-за ситуации вокруг Алексея Навального, заявил РИА Новости вице-президент бундестага... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T07:29
2020-10-03T09:28
госпитализация алексея навального
россия
вольфганг кубики
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 3 окт — РИА Новости. </strong>Отношения России и Германии не должны скатиться в "ледниковый период" из-за ситуации вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a>, заявил РИА Новости вице-президент бундестага <a href="http://ria.ru/person_Volfgang_Kubiki/" target="_blank" data-auto="true">Вольфганг Кубики</a>.Он подчеркнул, что в этой ситуации много вопросов, которые в общих интересах следует прояснить без преждевременных обвинений.При этом Кубики отметил, что даже сегодня между восточной Германией и Россией остаются особые отношения, и "разумная политика в отношении России" должна учитывать эти вопросы.Инцидент с Алексеем НавальнымАлексея Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в крови и моче блогера не нашли.Позже Навального перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что его отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, однако ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">Швеция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank">Чехия</a>. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
https://ria.ru/20201002/kadyrov-1578110391.html
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россия
германия
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госпитализация алексея навального, россия, вольфганг кубики, алексей навальный, германия, в мире

В Германии призвали не допустить "ледникового периода" в отношениях с РФ

07:29 03.10.2020 (обновлено: 09:28 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРейхстаг
Рейхстаг - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БЕРЛИН, 3 окт — РИА Новости. Отношения России и Германии не должны скатиться в "ледниковый период" из-за ситуации вокруг Алексея Навального, заявил РИА Новости вице-президент бундестага Вольфганг Кубики.
Он подчеркнул, что в этой ситуации много вопросов, которые в общих интересах следует прояснить без преждевременных обвинений.
При этом Кубики отметил, что даже сегодня между восточной Германией и Россией остаются особые отношения, и "разумная политика в отношении России" должна учитывать эти вопросы.
"Россия есть и останется важным партнером в общем европейском доме. В Европе будет прочный мир только с Россией, а не против нее", — заключил вице-президент бундестага.

Инцидент с Алексеем Навальным

Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем в Москву. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в крови и моче блогера не нашли.
Позже Навального перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что его отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, однако ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияВольфганг КубикиАлексей НавальныйГерманияВ мире
 
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