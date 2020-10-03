https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578139060.html

В Германии призвали не допустить "ледникового периода" в отношениях с РФ

Отношения России и Германии не должны скатиться в "ледниковый период" из-за ситуации вокруг Алексея Навального, заявил РИА Новости вице-президент бундестага... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T07:29

2020-10-03T07:29

2020-10-03T09:28

госпитализация алексея навального

россия

вольфганг кубики

алексей навальный

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151528/23/1515282364_0:162:3068:1888_1400x0_80_0_0_ce9808962b576b59c08ba19a7f9e2e16.jpg

<strong>БЕРЛИН, 3 окт — РИА Новости. </strong>Отношения России и Германии не должны скатиться в "ледниковый период" из-за ситуации вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a>, заявил РИА Новости вице-президент бундестага <a href="http://ria.ru/person_Volfgang_Kubiki/" target="_blank" data-auto="true">Вольфганг Кубики</a>.Он подчеркнул, что в этой ситуации много вопросов, которые в общих интересах следует прояснить без преждевременных обвинений.При этом Кубики отметил, что даже сегодня между восточной Германией и Россией остаются особые отношения, и "разумная политика в отношении России" должна учитывать эти вопросы.Инцидент с Алексеем НавальнымАлексея Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в крови и моче блогера не нашли.Позже Навального перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что его отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, однако ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">Швеция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank">Чехия</a>. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.

https://ria.ru/20201002/kadyrov-1578110391.html

7

россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, вольфганг кубики, алексей навальный, германия, в мире