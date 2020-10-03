Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201003/mur-1578156785.html
“Это перебор”: 57-летнюю Дэми Мур осудили за фотографии в нижнем белье
Американская актриса и бывшая модель Дэми Мур снялась в рекламе нижнего белья брэнда Рианны и получила в свой адрес шквал критики. Фанаты 57-летней звезды... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T17:39
2020-10-03T17:39
шоубиз
рианна (робин фенти)
брюс уиллис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150842/61/1508426118_0:137:2289:1425_1400x0_80_0_0_1c45f36f628705af59b5c80999fdff8f.jpg
<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости</strong>. Американская актриса и бывшая модель Дэми Мур снялась в рекламе нижнего белья брэнда <a href="http://ria.ru/person_Rianna/" target="_blank" data-auto="true">Рианны</a> и получила в свой адрес шквал критики. Фанаты 57-летней звезды сочли, что ее образ не подходит возрасту. В своем <a href="https://www.instagram.com/demimoore/?hl=ru">Instagram</a> Мур поделилась кадрами из откровенной фотосессии. На снимках бывшая жена <a href="http://ria.ru/person_Brjus_Uillis/" target="_blank" data-auto="true">Брюса Уиллиса</a> позирует в кружевном боди и колготках в сетку, сидя на диване в окружении других моделей. Пост звезды вызвал смешанную реакцию. Одни подписчики похвалили ее красоту, а другие раскритиковали за слишком смелый наряд. “А это не перебор?”, “Если она пытает вернуть былую славу, то это не работает”, “У нее что-то с телом”, “Мне кажется, что Дэми просто не хватает внимания”, “Выглядит как-то вульгарно”, - написали они. Ранее в откровенной фотосессии сняла дочь Дэми Мур и Брюса Уиллиса - Румер. Девушка предстала в БДСМ-образах, для одного из которых сняла с себя всю одежду.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150842/61/1508426118_0:0:2289:1718_1400x0_80_0_0_cb0b77e3643c50da70756bab233fa104.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рианна (робин фенти), брюс уиллис

“Это перебор”: 57-летнюю Дэми Мур осудили за фотографии в нижнем белье

17:39 03.10.2020
 
© AP Photo / Evan AgostiniАктриса Деми Мур. 2009 год
Актриса Деми Мур. 2009 год - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© AP Photo / Evan Agostini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Американская актриса и бывшая модель Дэми Мур снялась в рекламе нижнего белья брэнда Рианны и получила в свой адрес шквал критики. Фанаты 57-летней звезды сочли, что ее образ не подходит возрасту.
В своем Instagram Мур поделилась кадрами из откровенной фотосессии. На снимках бывшая жена Брюса Уиллиса позирует в кружевном боди и колготках в сетку, сидя на диване в окружении других моделей.
Пост звезды вызвал смешанную реакцию. Одни подписчики похвалили ее красоту, а другие раскритиковали за слишком смелый наряд.
“А это не перебор?”, “Если она пытает вернуть былую славу, то это не работает”, “У нее что-то с телом”, “Мне кажется, что Дэми просто не хватает внимания”, “Выглядит как-то вульгарно”, - написали они.
Ранее в откровенной фотосессии сняла дочь Дэми Мур и Брюса Уиллиса - Румер. Девушка предстала в БДСМ-образах, для одного из которых сняла с себя всю одежду.
 
Обсудить0
ШоубизРианна (Робин Фенти)Брюс Уиллис
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07СМИ сообщило о вооруженном нападении на бар в Мехико, есть погибшие
02:03Заболевший COVID-19 Трамп обратился к американцам
02:02Ереван показал кадры отступления азербайджанского подразделения
02:01Эксперт рассказал, как вернуть деньги, отправленные мошенникам
02:00В Роспотребнадзоре предупредили об опасности женских сумок
01:49Источник сообщил о вероятной гибели пяти военных при взрыве в Афганистане
01:14Глава Камчатки предложит создать единую систему мониторинга экологии
01:08Губернатор Камчатки пригрозил увольнениями из-за загрязнения воды
00:56В Калифорнии могут исчезнуть знаменитые деревья Джошуа
00:49Лидер НКР рассказал об улучшении позиций армии Карабаха
00:41В работе Telegram произошел сбой
00:33Песков озвучил условие для отправки российских миротворцев в Карабах
00:18Лидер республиканцев в сенате США рассказал о самочувствии Трампа
23:53Пашинян заявил Меркель об участии Турции и наемников в боях в Карабахе
23:41В Баку заявили об уничтожении четырех армянских танков в Карабахе
23:39В Британии выявили рекордное число новых случаев коронавируса
23:21В Госдуме прокомментировали заявление Пашиняна о миротворцах в Карабахе
23:04В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
22:35В Армении рассказали о ситуации на линии соприкосновения
22:20Вирусолог оценила прогноз о следующем всплеске COVID-19 в России
Лента новостейМолния