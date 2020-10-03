https://ria.ru/20201003/mur-1578156785.html

“Это перебор”: 57-летнюю Дэми Мур осудили за фотографии в нижнем белье

Американская актриса и бывшая модель Дэми Мур снялась в рекламе нижнего белья брэнда Рианны и получила в свой адрес шквал критики. Фанаты 57-летней звезды... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T17:39

2020-10-03T17:39

2020-10-03T17:39

шоубиз

рианна (робин фенти)

брюс уиллис

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<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости</strong>. Американская актриса и бывшая модель Дэми Мур снялась в рекламе нижнего белья брэнда <a href="http://ria.ru/person_Rianna/" target="_blank" data-auto="true">Рианны</a> и получила в свой адрес шквал критики. Фанаты 57-летней звезды сочли, что ее образ не подходит возрасту. В своем <a href="https://www.instagram.com/demimoore/?hl=ru">Instagram</a> Мур поделилась кадрами из откровенной фотосессии. На снимках бывшая жена <a href="http://ria.ru/person_Brjus_Uillis/" target="_blank" data-auto="true">Брюса Уиллиса</a> позирует в кружевном боди и колготках в сетку, сидя на диване в окружении других моделей. Пост звезды вызвал смешанную реакцию. Одни подписчики похвалили ее красоту, а другие раскритиковали за слишком смелый наряд. “А это не перебор?”, “Если она пытает вернуть былую славу, то это не работает”, “У нее что-то с телом”, “Мне кажется, что Дэми просто не хватает внимания”, “Выглядит как-то вульгарно”, - написали они. Ранее в откровенной фотосессии сняла дочь Дэми Мур и Брюса Уиллиса - Румер. Девушка предстала в БДСМ-образах, для одного из которых сняла с себя всю одежду.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рианна (робин фенти), брюс уиллис