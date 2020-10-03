https://ria.ru/20201003/monitoring-1578005886.html

Байкал спасут big data и фундаментальные изменения системы мониторинга

Ученые Сибирского отделения Российской академии наук разработают новые методы мониторинга экологии, что в корне изменит всю систему наблюдений за природой... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T08:00

2020-10-03T08:00

2020-10-03T08:00

хорошие новости

хорошие новости

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

байкал

российская академия наук

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>Ученые Сибирского отделения Российской академии наук разработают новые методы мониторинга экологии, что в корне изменит всю систему наблюдений за природой. Пилотным объектом для разработки усовершенствованных исследований станет озеро Байкал, где будут измерять биологические и геологические процессы, что в будущем поможет контролировать экологическую обстановку в регионе. Новое оборудованиеПо словам Бычкова, регулярные исследования на Байкале начались более полутора сотен лет назад, но стремительное развитие информационных технологий, микроэлектроники, новых систем подходов, связанных с обработкой больших массивов данных, поставило вопрос о необходимости "апгрейда" всей отрасли.Проект "Фундаментальные основы, методы и технологии цифрового мониторинга и прогнозирования экологической обстановки Байкальской природной территории" выиграл грант Министерства науки и высшего образования РФ в размере 300 миллионов рублей. В ближайшее время на эти деньги будет закуплено оборудование для цифрового мониторинга."В первую очередь будем устанавливать гидрологическое оборудование, то, что касается наблюдения над уровнем озера Байкал, над приточностью, которая существует. То, что касается системы контроля атмосферного воздуха, все, что касается гидрохимического оборудования для контроля загрязнения так называемой прибрежной зоны, мелководной зоны озера Байкал. И, естественно то, что касается вопросов, связанных с геологическими процессами и их изучением", – сказал Бычков.Он также добавил, что главная задача проекта фундаментальных исследований – разработать и опробовать новые технологии мониторинга на новом оборудовании. Полученные методики станут универсальными, их можно будет распространить на всю Россию."Будут предложены новые технологии, допустим, определения благополучия видов по остаточным следам ДНК, которые речные организмы оставляют в воде. Это будут новые системы, связанные с анализом в онлайн-режиме гидрохимических состояний, анализ атмосферы. То есть общие методики, которые будут показывать благополучие и сохранение той ситуации, которая есть на определенном экологическом объекте", – рассказал Бычков.Фундаментальные основы, разработанные учеными, можно будет применить, к примеру, на Волге или в других экосистемах. Новые решенияВ рамках проекта планируется не только установить новые станции наблюдения, но и использовать уже существующие, к примеру, академические или студенческие. После того как будут получены новые данные, сертифицированные методики и оборудование войдут в систему государственного экологического мониторинга, который будет проводиться совместно с Росгидрометом, Роспотребнадзором и другими ведомствами."Конечно, оно дальше будет продолжать работать и с точки зрения получения новых знаний, и с точки зрения того, что мы часть исследований, часть мониторинга будем проводить совместно с государственными органами. Но еще раз говорю: наша задача – это фундаментальная наука, которая должна на выходе дать научно обоснованные новые методы и подходы к организации мониторинга. Сама задача мониторинга не является самоцелью, она является предварительным этапом для моделирования, для прогноза, для выработки управленческих решений", – добавил Бычков.Научное сопровождениеВ планах ученых включить цифровой мониторинг Байкала в национальный проект "Экология", что в будущем позволит сформировать направление научного сопровождения.Он также добавил, что в этом процессе могут участвовать не только Академия наук и научно-исследовательские институты, частные или государственные, главное, чтобы сам механизм был запущен.

https://ria.ru/20200929/vetroelektrostantsii-1577911224.html

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байкал

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), байкал, российская академия наук, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)