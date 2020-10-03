https://ria.ru/20201003/monitoring-1578005886.html
Байкал спасут big data и фундаментальные изменения системы мониторинга
Ученые Сибирского отделения Российской академии наук разработают новые методы мониторинга экологии, что в корне изменит всю систему наблюдений за природой... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T08:00
2020-10-03T08:00
2020-10-03T08:00
хорошие новости
хорошие новости
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
байкал
российская академия наук
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>Ученые Сибирского отделения Российской академии наук разработают новые методы мониторинга экологии, что в корне изменит всю систему наблюдений за природой. Пилотным объектом для разработки усовершенствованных исследований станет озеро Байкал, где будут измерять биологические и геологические процессы, что в будущем поможет контролировать экологическую обстановку в регионе. Новое оборудованиеПо словам Бычкова, регулярные исследования на Байкале начались более полутора сотен лет назад, но стремительное развитие информационных технологий, микроэлектроники, новых систем подходов, связанных с обработкой больших массивов данных, поставило вопрос о необходимости "апгрейда" всей отрасли.Проект "Фундаментальные основы, методы и технологии цифрового мониторинга и прогнозирования экологической обстановки Байкальской природной территории" выиграл грант Министерства науки и высшего образования РФ в размере 300 миллионов рублей. В ближайшее время на эти деньги будет закуплено оборудование для цифрового мониторинга."В первую очередь будем устанавливать гидрологическое оборудование, то, что касается наблюдения над уровнем озера Байкал, над приточностью, которая существует. То, что касается системы контроля атмосферного воздуха, все, что касается гидрохимического оборудования для контроля загрязнения так называемой прибрежной зоны, мелководной зоны озера Байкал. И, естественно то, что касается вопросов, связанных с геологическими процессами и их изучением", – сказал Бычков.Он также добавил, что главная задача проекта фундаментальных исследований – разработать и опробовать новые технологии мониторинга на новом оборудовании. Полученные методики станут универсальными, их можно будет распространить на всю Россию."Будут предложены новые технологии, допустим, определения благополучия видов по остаточным следам ДНК, которые речные организмы оставляют в воде. Это будут новые системы, связанные с анализом в онлайн-режиме гидрохимических состояний, анализ атмосферы. То есть общие методики, которые будут показывать благополучие и сохранение той ситуации, которая есть на определенном экологическом объекте", – рассказал Бычков.Фундаментальные основы, разработанные учеными, можно будет применить, к примеру, на Волге или в других экосистемах. Новые решенияВ рамках проекта планируется не только установить новые станции наблюдения, но и использовать уже существующие, к примеру, академические или студенческие. После того как будут получены новые данные, сертифицированные методики и оборудование войдут в систему государственного экологического мониторинга, который будет проводиться совместно с Росгидрометом, Роспотребнадзором и другими ведомствами."Конечно, оно дальше будет продолжать работать и с точки зрения получения новых знаний, и с точки зрения того, что мы часть исследований, часть мониторинга будем проводить совместно с государственными органами. Но еще раз говорю: наша задача – это фундаментальная наука, которая должна на выходе дать научно обоснованные новые методы и подходы к организации мониторинга. Сама задача мониторинга не является самоцелью, она является предварительным этапом для моделирования, для прогноза, для выработки управленческих решений", – добавил Бычков.Научное сопровождениеВ планах ученых включить цифровой мониторинг Байкала в национальный проект "Экология", что в будущем позволит сформировать направление научного сопровождения.Он также добавил, что в этом процессе могут участвовать не только Академия наук и научно-исследовательские институты, частные или государственные, главное, чтобы сам механизм был запущен.
https://ria.ru/20200929/vetroelektrostantsii-1577911224.html
1
байкал
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), байкал, российская академия наук, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Ученые Сибирского отделения Российской академии наук разработают новые методы мониторинга экологии, что в корне изменит всю систему наблюдений за природой. Пилотным объектом для разработки усовершенствованных исследований станет озеро Байкал, где будут измерять биологические и геологические процессы, что в будущем поможет контролировать экологическую обстановку в регионе.
"Есть нормальные эволюционные циклы развития Земли. Какие-то объекты животного, растительного мира исчезают и возникают. Мы не должны им мешать. Мы не должны допустить того, что наше вмешательство привело к тому, что изменяется экосистема. Наш вопрос не в том, чтобы конфликтовать с природой. Наш вопрос в том, чтобы не допустить антропогенного изменения параметров, которые могут привести к существенным изменениям системы озера Байкал", – рассказал РИА Новости доктор технических наук, академик РАН, профессор Игорь Бычков
Новое оборудование
По словам Бычкова, регулярные исследования на Байкале начались более полутора сотен лет назад, но стремительное развитие информационных технологий, микроэлектроники, новых систем подходов, связанных с обработкой больших массивов данных, поставило вопрос о необходимости "апгрейда" всей отрасли.
Проект "Фундаментальные основы, методы и технологии цифрового мониторинга и прогнозирования экологической обстановки Байкальской природной территории" выиграл грант Министерства науки и высшего образования РФ в размере 300 миллионов рублей. В ближайшее время на эти деньги будет закуплено оборудование для цифрового мониторинга.
"В первую очередь будем устанавливать гидрологическое оборудование, то, что касается наблюдения над уровнем озера Байкал, над приточностью, которая существует. То, что касается системы контроля атмосферного воздуха, все, что касается гидрохимического оборудования для контроля загрязнения так называемой прибрежной зоны, мелководной зоны озера Байкал. И, естественно то, что касается вопросов, связанных с геологическими процессами и их изучением", – сказал Бычков.
Он также добавил, что главная задача проекта фундаментальных исследований – разработать и опробовать новые технологии мониторинга на новом оборудовании. Полученные методики станут универсальными, их можно будет распространить на всю Россию.
"Будут предложены новые технологии, допустим, определения благополучия видов по остаточным следам ДНК, которые речные организмы оставляют в воде. Это будут новые системы, связанные с анализом в онлайн-режиме гидрохимических состояний, анализ атмосферы. То есть общие методики, которые будут показывать благополучие и сохранение той ситуации, которая есть на определенном экологическом объекте", – рассказал Бычков.
Фундаментальные основы, разработанные учеными, можно будет применить, к примеру, на Волге или в других экосистемах.
Новые решения
В рамках проекта планируется не только установить новые станции наблюдения, но и использовать уже существующие, к примеру, академические или студенческие.
"Мы понимаем, что огромное озеро Байкал, плюс его природную территорию невозможно контролировать десятью или пятнадцатью станциями. Это должны быть новые решения, которые позволят иметь тысячи специализированных станций контроля за состоянием атмосферы, гидрологии, гидрохимии и геологии. И эти большие данные за счет новых технологий обработки данных, big data, как раз уже должны позволять прогнозировать дальнейшие исследования", – сказал Бычков.
После того как будут получены новые данные, сертифицированные методики и оборудование войдут в систему государственного экологического мониторинга, который будет проводиться совместно с Росгидрометом, Роспотребнадзором и другими ведомствами.
"Конечно, оно дальше будет продолжать работать и с точки зрения получения новых знаний, и с точки зрения того, что мы часть исследований, часть мониторинга будем проводить совместно с государственными органами. Но еще раз говорю: наша задача – это фундаментальная наука, которая должна на выходе дать научно обоснованные новые методы и подходы к организации мониторинга. Сама задача мониторинга не является самоцелью, она является предварительным этапом для моделирования, для прогноза, для выработки управленческих решений", – добавил Бычков.
Научное сопровождение
В планах ученых включить цифровой мониторинг Байкала в национальный проект "Экология", что в будущем позволит сформировать направление научного сопровождения.
"Очень важно отслеживать выполнение национальных проектов не в конце, когда все закончилось, и смотреть, эффективно это у нас произошло или неэффективно, достигли мы тех показателей или не достигли, а во время реализации всего проекта, и это можно сделать за счет научного сопровождения", – объяснил Бычков.
Он также добавил, что в этом процессе могут участвовать не только Академия наук и научно-исследовательские институты, частные или государственные, главное, чтобы сам механизм был запущен.