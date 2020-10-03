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Шоубиз
https://ria.ru/20201003/monetochka-1578149243.html
Монеточка в эфире “Вечернего Урганта” рассекретила имя возлюбленного
Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) в честь выхода ее нового студийного альбома ”Декоративно-прикладное искусство” стала гостьей программы “Вечерний Ургант”. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T13:42
2020-10-03T13:42
шоубиз
монеточка
андрей ургант
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<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости</strong>. Певица <a href="http://ria.ru/person_Monetochka/" target="_blank" data-auto="true">Монеточка</a> (Елизавета Гырдымова) в честь выхода ее нового студийного <a href="https://ria.ru/20201002/monetochka-1578094592.html" target="_blank">альбома</a> ”Декоративно-прикладное искусство” стала гостьей программы “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=gchsYMhXYEU">Вечерний Ургант</a>”. В эфире шоу девушка первые рассказала об отношениях со своим продюсером Виктором Исаевым, который также появился в студии. По словам звезды, их роман начался с дружбы. “Да, мы вместе. Сначала была дружба. Да и сейчас мы друзья. Дружба в отношениях — это самое главное”, — сказала Монеточка Урганту.Исполнительница добавила, что они с <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Isaev/" target="_blank" data-auto="true">Исаевым</a> встречаются уже несколько лет и сейчас живут вместе. Продюсер также занимается музыкой, однако Монеточка отметила, что они не слушают треки друг друга.Монеточка прославилась в 2018 году с дебютным альбомом "Раскраски для взрослых".
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монеточка, андрей ургант

Монеточка в эфире “Вечернего Урганта” рассекретила имя возлюбленного

13:42 03.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевица Монеточка
Певица Монеточка - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) в честь выхода ее нового студийного альбома ”Декоративно-прикладное искусство” стала гостьей программы “Вечерний Ургант”. В эфире шоу девушка первые рассказала об отношениях со своим продюсером Виктором Исаевым, который также появился в студии.
По словам звезды, их роман начался с дружбы. “Да, мы вместе. Сначала была дружба. Да и сейчас мы друзья. Дружба в отношениях — это самое главное”, — сказала Монеточка Урганту.
Исполнительница добавила, что они с Исаевым встречаются уже несколько лет и сейчас живут вместе. Продюсер также занимается музыкой, однако Монеточка отметила, что они не слушают треки друг друга.
“Мы слушаем Моргенштерна. Нам нравится музыка, под которую можно веселиться, а не просто занудно слушать. Это как раз тот случай”, — поделилась Гырдымова.
Монеточка прославилась в 2018 году с дебютным альбомом "Раскраски для взрослых".
 
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ШоубизМонеточкаАндрей Ургант
 
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