https://ria.ru/20201003/monetochka-1578149243.html

Монеточка в эфире “Вечернего Урганта” рассекретила имя возлюбленного

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) в честь выхода ее нового студийного альбома ”Декоративно-прикладное искусство” стала гостьей программы “Вечерний Ургант”. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T13:42

2020-10-03T13:42

2020-10-03T13:42

шоубиз

монеточка

андрей ургант

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<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости</strong>. Певица <a href="http://ria.ru/person_Monetochka/" target="_blank" data-auto="true">Монеточка</a> (Елизавета Гырдымова) в честь выхода ее нового студийного <a href="https://ria.ru/20201002/monetochka-1578094592.html" target="_blank">альбома</a> ”Декоративно-прикладное искусство” стала гостьей программы “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=gchsYMhXYEU">Вечерний Ургант</a>”. В эфире шоу девушка первые рассказала об отношениях со своим продюсером Виктором Исаевым, который также появился в студии. По словам звезды, их роман начался с дружбы. “Да, мы вместе. Сначала была дружба. Да и сейчас мы друзья. Дружба в отношениях — это самое главное”, — сказала Монеточка Урганту.Исполнительница добавила, что они с <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Isaev/" target="_blank" data-auto="true">Исаевым</a> встречаются уже несколько лет и сейчас живут вместе. Продюсер также занимается музыкой, однако Монеточка отметила, что они не слушают треки друг друга.Монеточка прославилась в 2018 году с дебютным альбомом "Раскраски для взрослых".

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

монеточка, андрей ургант