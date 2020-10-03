В Госдуме прокомментировали заявление Пашиняна о миротворцах в Карабахе
© AP Photo / Armenian Defense MinistryВоеннослужащий стреляет из пушки по позициям вооруженных сил Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
© AP Photo / Armenian Defense Ministry
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе созрел, нет сомнений, что он будет всесторонне изучен, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос присутствия российских миротворцев в Карабахе можно рассматривать в рамках Минской группы ОБСЕ.
Депутат напомнил, что в рамках ОДКБ у РФ и Армении есть совершенно четкие обязательства друг перед другом.
"Я думаю, что в ближайшее время вопрос будет рассмотрен, уже назрел тот момент, когда вопрос необходимо рассмотреть. Насчет введут-не введут, я не знаю, тут очень много обстоятельств. Но то, что вопрос всесторонне будет изучен, я в этом не сомневаюсь", - сказал Тайсаев.
Ранее лидеры России, США и Франции – стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе