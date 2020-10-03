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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201003/mirotvortsy-1578165782.html
В Госдуме прокомментировали заявление Пашиняна о миротворцах в Карабахе
Вопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе созрел, нет сомнений, что он будет всесторонне изучен, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T23:21
2020-10-03T23:21
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
никол пашинян
казбек тайсаев
госдума рф
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Вопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе созрел, нет сомнений, что он будет всесторонне изучен, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по делам СНГ <a href="http://ria.ru/person_Kazbek_Tajjsaev/" target="_blank" data-auto="true">Казбек Тайсаев</a>.Ранее премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что вопрос присутствия российских миротворцев в Карабахе можно рассматривать в рамках Минской группы ОБСЕ.Депутат напомнил, что в рамках ОДКБ у РФ и Армении есть совершенно четкие обязательства друг перед другом."Я думаю, что в ближайшее время вопрос будет рассмотрен, уже назрел тот момент, когда вопрос необходимо рассмотреть. Насчет введут-не введут, я не знаю, тут очень много обстоятельств. Но то, что вопрос всесторонне будет изучен, я в этом не сомневаюсь", - сказал Тайсаев.Ранее лидеры России, США и Франции – стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://ria.ru/20201001/boeviki-1578056619.html
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html
Азербайджан ведёт освободительную войну на своей международно признанной территории,не лезьте в нашу войну,оставьте нас один на один,мы ждали этого 28 лет
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Пусть депутаты и сенаторы, берут автоматы и идут разводит курносых воинов.
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россия
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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россия, никол пашинян, казбек тайсаев, госдума рф, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Госдуме прокомментировали заявление Пашиняна о миротворцах в Карабахе

23:21 03.10.2020
 
© AP Photo / Armenian Defense MinistryВоеннослужащий стреляет из пушки по позициям вооруженных сил Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
Военнослужащий стреляет из пушки по позициям вооруженных сил Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© AP Photo / Armenian Defense Ministry
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе созрел, нет сомнений, что он будет всесторонне изучен, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос присутствия российских миротворцев в Карабахе можно рассматривать в рамках Минской группы ОБСЕ.
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1 октября, 15:45Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Макрон заявил о фактах переброски боевиков из Сирии в Карабах
Депутат напомнил, что в рамках ОДКБ у РФ и Армении есть совершенно четкие обязательства друг перед другом.
"Я думаю, что в ближайшее время вопрос будет рассмотрен, уже назрел тот момент, когда вопрос необходимо рассмотреть. Насчет введут-не введут, я не знаю, тут очень много обстоятельств. Но то, что вопрос всесторонне будет изучен, я в этом не сомневаюсь", - сказал Тайсаев.
Ранее лидеры России, США и Франции – стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.
Местный житель показывает комнату пострадавшего после обстрелов дома в городе Мартуни непризнанной Нагорно-Карабахской Республики - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Россия не допустит большой армяно-азербайджанской войны
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияНикол ПашинянКазбек ТайсаевГосдума РФНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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