https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578165925.html

В Британии выявили рекордное число новых случаев коронавируса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки составило 12 872, это рекорд с начала пандемии. Скончались за сутки, по данным... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T23:39

2020-10-03T23:39

2020-10-03T23:49

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 3 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> за сутки составило 12 872, это рекорд с начала пандемии. Скончались за сутки, по данным минздрава страны, 49 человек.Днем ранее прирост числа заболевших составил 6968, количество умерших - 66. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 480 017, умерших - 42 317.Министерство поясняет, что из-за технических проблем, которые были ранее, в статистику за предстоящие дни будут включаться случаи заражения в Англии в период с 24 сентября по 1 октября, что увеличит этот показатель.В последние несколько дней в Великобритании наблюдается увеличение числа случаев COVID-19. Премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a> объявил о серии новых ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом. Если они не помогут сдержать распространение вируса, правительство не исключает введение нового локдауна. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200208/1564431261.html

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великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания, в мире