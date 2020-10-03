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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201003/karabakh-1578164095.html
Алиев заявил о взятии Азербайджаном семи сел в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ВС страны освободили семь сел на линии соприкосновения в Карабахе в Тертерском, Физулинском, Джабраильском... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T21:42
2020-10-03T23:00
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 3 окт — РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что ВС страны освободили семь сел на линии соприкосновения в Карабахе в Тертерском, Физулинском, Джабраильском районах.Ранее Алиев сообщил об освобождении села Мадагиз (Суговушан) на агдеринском направлении.Ранее лидеры России, США и Франции — стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе Россия и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
Оккупировать населенные пункты и начать террор среди местного населения? Неплохая тактика, если делать ставку на массовый исход жителей и заселять жилье своими.
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Как занял, так и освободит.
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Алиев заявил о взятии Азербайджаном семи сел в Карабахе

21:42 03.10.2020 (обновлено: 23:00 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время заседания Совета безопасности Азербайджана в связи с ситуацией на границе с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заседания Совета безопасности Азербайджана в связи с ситуацией на границе с Арменией - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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БАКУ, 3 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ВС страны освободили семь сел на линии соприкосновения в Карабахе в Тертерском, Физулинском, Джабраильском районах.
Ранее Алиев сообщил об освобождении села Мадагиз (Суговушан) на агдеринском направлении.

"Сегодня азербайджанская армия освободила села Талыш в Тертерском, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралйан, Шяйбяй, Гуйчаг в Джабраильском и Ашагы Абдульрахманлы в Физулинском районах Азербайджана", — написал Алиев в Twitter.

Ранее лидеры России, США и Франции — стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.
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Еще одна Сирия. К чему приведет война в Карабахе
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
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Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Местный житель показывает комнату пострадавшего после обстрелов дома в городе Мартуни непризнанной Нагорно-Карабахской Республики - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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